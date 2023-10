Philipp Öttl forte: non ha mai segnato così tanti punti prima d'ora

Philipp Öttl ha disputato gli ultimi quattro eventi del Campionato Mondiale Superbike 2023 con il Team Go Eleven Ducati in forma smagliante. A Jerez ha conquistato più punti che in qualsiasi altro fine settimana precedente, ottenendo il 6°, il 6° e il 7° posto.

Con le posizioni 11, 6 e 5 (20 punti), Philipp Öttl ha avuto un ottimo inizio di stagione, ma solo dopo la pausa estiva è stato in grado di sfruttare questa forma. Ha ottenuto il 9°, 10° e 10° posto a Magny-Cours, il 6°, 8° e 7° ad Aragon (21 punti), l'11°, 10° e 9° a Portimao e il 6°, 6° e 7° alla conclusione di Jerez. I 22 punti in Andalusia segnano la migliore prestazione di Öttl nel Campionato Mondiale Superbike.

Dovrà cedere il suo posto nel team Go-Eleven ad Andrea Iannone per il 2024, ma le sue prestazioni negli ultimi quattro eventi hanno fatto una grande impressione. Dietro le quinte, si sta facendo di tutto per garantire che il bavarese sia presente in questo campionato anche l'anno prossimo, ma non c'è ancora nulla di concreto da riferire.

Philipp si è quindi limitato agli eventi di Jerez in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Nella gara di Superpole, la decisione di optare nuovamente per la gomma posteriore full soft dopo l'abort e per la ripartenza è stata giusta, il mio capo equipaggio ha fatto un buon lavoro", ha elogiato il 27enne. "Non ho iniziato molto bene la seconda gara principale, ma sono diventato sempre più forte man mano che la gara andava avanti. Alla fine sono riuscito a superare Redding e Locatelli, ma è stato difficile perché la BMW era molto veloce sui rettilinei. Contro Locatelli è stato più facile. Sono pienamente soddisfatto del weekend. Quando si finisce nella top-10 in questo campo, è giusto".

Öttl sa bene che le sue eccellenti prestazioni sono arrivate con qualche settimana di ritardo: molte decisioni sulla prossima stagione erano già state prese prima della pausa estiva di giugno e luglio. Il pilota della Ducati è ovviamente tornato più forte dalla pausa estiva. Cosa è successo? "Mi sono allenato bene e ho pensato molto", ha descritto Philipp. "La sera non mi sedevo davanti alla TV, ma pensavo a tutto. Quando si è trattato di tornare in pista, ho fatto le mie cose e mi sono goduto la guida, ha funzionato".

Il Team Go Eleven ha scelto l'ex pilota della MotoGP Iannone, che è stato bandito per quattro anni per doping, principalmente per ragioni di marketing - anche Öttl lo sa. Molti nel paddock della SBK ritengono che per l'italiano sarà molto difficile ottenere risultati da top 10 come Öttl dopo una pausa così lunga.

"È stata la giornata di Philipp, ha disputato due gare molto solide con determinazione e rimonte dopo partenze difficili", ha commentato il team manager Denis Sacchetti. "Sarebbe stato difficile fare meglio. Voglio ringraziare Philipp, suo padre Peter e tutta la nostra squadra per questa stagione. Abbiamo avuto alti e bassi, ma sempre divertenti e il tempo trascorso insieme è volato. Soprattutto a partire dall'estate, sia Philipp che noi siamo stati in grado di dimostrare il nostro potenziale e di raggiungere i risultati che speravamo all'inizio dell'anno. Auguro a Öttl tutto il meglio per il futuro, merita di ottenere grandi risultati!".