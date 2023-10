Philipp Öttl forte: nunca tinha marcado tantos pontos

Philipp Öttl correu os últimos quatro eventos do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 na Team Go Eleven Ducati de forma impressionante. Em Jerez, marcou mais pontos do que em qualquer outro fim de semana anterior, terminando em 6º, 6º e 7º.

Com as posições 11, 6 e 5 (20 pontos), Philipp Öttl teve um excelente início de época, mas foi apenas após a pausa de verão que conseguiu dar continuidade a esta forma. Terminou em 9º, 10º e 10º em Magny-Cours, 6º, 8º e 7º em Aragão (21 pontos), 11º, 10º e 9º em Portimão e 6º, 6º e 7º na conclusão em Jerez. Os 22 pontos na Andaluzia marcam o melhor desempenho de Öttl no Campeonato do Mundo de Superbike.

Ele tem de ceder o seu lugar na equipa Go-Eleven a Andrea Iannone para 2024, mas as suas prestações nos últimos quatro eventos deixaram uma grande impressão. Nos bastidores, tudo está a ser feito para garantir que também veremos o bávaro neste campeonato no próximo ano, mas ainda não há nada de concreto para relatar.

Philipp, portanto, limitou-se aos eventos em Jerez em uma entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Na corrida da Superpole, a decisão foi acertada ao optarmos pelo pneu traseiro totalmente macio novamente após o aborto e para o reinício, o meu chefe de equipa fez um bom trabalho", elogiou o piloto de 27 anos. "Não comecei muito bem a segunda corrida principal, mas fui ficando cada vez mais forte à medida que a corrida avançava. No final, consegui ultrapassar o Redding e o Locatelli, mas foi difícil porque o BMW era muito rápido nas rectas. Foi mais fácil contra Locatelli. Estou plenamente satisfeito com o fim de semana. Quando se termina no top-10 nesta categoria, é justo."

Öttl sabe que as suas excelentes prestações chegaram com algumas semanas de atraso, muitas decisões relativas à próxima época já tinham sido tomadas antes da pausa de verão em junho e julho. O piloto da Ducati regressou obviamente mais forte da pausa de verão. O que é que aconteceu? "Treinei bem e pensei muito", descreveu Philipp. "À noite, não me sentava em frente à televisão, mas pensava no assunto. Quando chegou a altura, fiz o que tinha a fazer e gostei de correr, funcionou."

A equipa Go Eleven escolheu o antigo piloto de MotoGP Iannone, que foi banido por quatro anos por doping, principalmente por razões de marketing - Öttl também sabe disso. Muitos no paddock da SBK são da opinião de que o italiano terá muita dificuldade em conseguir resultados no top-10 como Öttl depois de uma pausa tão longa.

"Foi o dia do Philipp, ele teve duas corridas muito sólidas com determinação e reviravoltas depois de arranques difíceis", disse o chefe de equipa Denis Sacchetti. "Teria sido difícil fazer melhor. Quero agradecer ao Philipp, ao seu pai Peter e a toda a nossa equipa por esta época. Tivemos altos e baixos, mas foi sempre divertido e o tempo que passámos juntos passou a voar. Especialmente desde o verão, tanto o Philipp como nós conseguimos provar o nosso potencial e alcançar os resultados que esperávamos no início do ano. Desejo ao Öttl tudo de bom para o futuro, ele merece alcançar grandes resultados!"