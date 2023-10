Florian Alt (Honda) a progressé de 14 sec

Le pilote Wildcard Florian Alt (Holzhauer Honda) a appris à chaque tour lors de ses débuts dans le championnat du monde de Superbike à Jerez et s'est même retrouvé brièvement à la 17e place lors de la course de sprint avec sa Fireblade.

Florian Alt et son équipe Holzhauer-Honda sont satisfaits de leur première participation au championnat du monde de Superbike, ils n'ont cessé de s'améliorer au cours du week-end.

"Lors de la première course, il nous manquait une minute et sept secondes sur les leaders. Dans la deuxième, nous n'étions plus qu'à 53 secondes", a expliqué le champion IDM de 27 ans, qui a réussi à devancer Oliver König (Orelac Kawasaki). "Ce que j'ai trouvé remarquable, c'est qu'avec la moto de série, nous n'avons perdu qu'une bonne seconde par tour sur Lecuona sur la Honda d'usine. C'est une bonne référence, ça peut se voir".

Lors de la course Superpole, le pilote Holzhauer a franchi la ligne d'arrivée en 18e position. Il était même 17e jusqu'au dernier tour, mais a dû céder sa place à König en raison d'un manque de carburant.

"Le problème, c'est qu'à l'accélération, l'essence allait tellement vers l'arrière que la pompe à essence se vidait brièvement", a regretté Alt. Lors de la préparation pour Jerez, le réservoir standard a été agrandi et rallongé vers l'arrière par ses propres moyens. "Nous avons besoin de deux litres et demi de carburant restant dans le réservoir pour que la pompe à essence aspire de manière constante. Après l'interruption de la course, l'équipe a omis de reverser les 200 ml de carburant perdus".



Après sa première participation au championnat du monde de Superbike, Flo Alt est certain qu'il aimerait participer à davantage de courses de ce type en 2024.