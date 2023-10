Florian Alt (Honda) si è migliorato di 14 sec.

Florian Alt e il suo team Holzhauer Honda sono soddisfatti della loro prima uscita nel Campionato Mondiale Superbike, con un miglioramento costante nel corso del weekend.

"Nella prima gara eravamo a un minuto e sette secondi dalla vetta. Nella seconda siamo arrivati a soli 53 secondi", ha spiegato il 27enne campione IDM, che è riuscito a lasciarsi alle spalle Oliver König (Orelac Kawasaki). "Quello che ho trovato notevole è che abbiamo perso solo un buon secondo al giro rispetto a Lecuona sulla Honda ufficiale con la moto di serie. È un buon punto di riferimento, qualcosa di cui essere orgogliosi".

Nella Superpole, il pilota di Holzhauer ha tagliato il traguardo al 18° posto. Fino all'ultimo giro era addirittura in 17° posizione, ma ha dovuto cedere il posto a König per mancanza di carburante.

"Il problema è stato che il carburante va così tanto indietro durante l'accelerazione che la pompa del carburante è rimasta a secco per un breve periodo", si è rammaricato Alt. In vista di Jerez, il serbatoio di serie è stato ingrandito ed esteso verso la parte posteriore. "Abbiamo bisogno di due litri e mezzo di carburante residuo nel serbatoio, in modo che la pompa del carburante attinga costantemente". Dopo l'interruzione della gara, il team non è riuscito a rabboccare i 200 ml di carburante persi".



Dopo la sua prima gara nel Campionato Mondiale Superbike, Flo Alt è sicuro: vorrebbe disputare altre gare come questa nel 2024.