Florian Alt (Honda) melhorou 14 segundos

O piloto wildcard Florian Alt (Holzhauer Honda) aprendeu com cada volta na sua estreia no Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez e chegou a estar em 17º lugar durante um curto período de tempo na corrida de sprint com a sua Fireblade.

Florian Alt e a sua equipa Holzhauer Honda estão satisfeitos com a sua primeira participação no Campeonato do Mundo de Superbike, tendo melhorado de forma constante ao longo do fim de semana.

"Na primeira corrida ficámos a um minuto e sete segundos do topo. Na segunda, foram apenas 53 segundos", explicou o campeão da IDM, de 27 anos, que conseguiu deixar Oliver König (Orelac Kawasaki) para trás. "O que achei notável é que só perdemos um bom segundo por volta para o Lecuona na Honda de fábrica com a mota de produção. É uma boa referência, é algo de que nos devemos orgulhar."

Na corrida de Superpole, o piloto de Holzhauer cruzou a linha de meta em 18º lugar. Chegou a estar na 17ª posição até à última volta, mas teve de ceder o seu lugar a König devido a falta de combustível.

"O problema foi que o combustível recua tanto durante a aceleração que a bomba de combustível ficou seca durante um curto período de tempo", lamentou Alt. Na preparação para Jerez, o depósito de combustível de série foi aumentado e alargado para a traseira, por sua própria iniciativa. "Precisamos de dois litros e meio de combustível residual no depósito, para que a bomba de combustível seja constantemente alimentada. Depois de a corrida ter sido interrompida, a equipa não conseguiu repor os 200 ml de combustível que se perderam."



Após a sua primeira corrida no Campeonato do Mundo de Superbike, Flo Alt tem uma certeza: gostaria de disputar mais corridas como esta em 2024.