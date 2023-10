Oficial el lunes: Rinaldi con Motocorsa Ducati

A mediados de julio, Michael Rinaldi supo que perdería su plaza en el equipo oficial Ducati y tendría que cederla al Campeón del Mundo de Supersport Nicolo Bulega para 2024. Los intentos de colocar al italiano en otro equipo oficial fracasaron. Desde mediados de octubre, los lectores habituales de SPEEDWEEK.com saben que el piloto de 27 años correrá el próximo año en el Team Motocorsa Ducati. El lunes se hará oficial, ya el martes Michael probará con su nuevo equipo en Jerez, siempre que su lesión en el hombro de la segunda carrera del domingo no resulte demasiado grave.

Durante tres años, Rinaldi pilotó la diosa roja en el equipo oficial Aruba y en ese tiempo consiguió cuatro victorias y 20 podios. El de Rimini es el único, aparte de los tres punteros Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea, que ha ganado una carrera desde 2022.

Jerez fue un fin de semana emotivo para Rinaldi, aunque terminó por debajo de su potencial con los puestos 8, 11 y 6. Al menos, aún pudo proclamarse quinto en el Campeonato del Mundo.

"Para mí, como italiano, ha sido muy especial correr para el equipo oficial Ducati", nos dijo Rinaldi. "Han sido tres años increíbles, quiero dar las gracias a todos en el equipo Aruba y Ducati. Incluso en los momentos difíciles fuimos un equipo y afrontamos las cosas. Las conversaciones externas nunca tuvieron impacto en nuestro grupo. Eso me ayudó mucho a crecer como persona y como piloto. Nuestro viaje ha terminado ahora, por dentro estoy llorando. Por supuesto que echaré de menos ser un piloto de fábrica de este equipo Es difícil explicar lo profundo que es este sentimiento para mí como italiano. Por otra parte, es hora de seguir adelante y todo el mundo lo entiende. Ha sido un capítulo importante de mi vida, he podido adquirir mucha experiencia. Como en todas partes en la vida, las cosas empiezan y terminan, hay que llevarse lo positivo".

"No llegué a este deporte porque quisiera estar en un equipo de fábrica", añadió el pentacampeón. "La dedicación me trajo aquí y las ganas de ganar. Si puedo hacerlo con un mecánico y una moto, lo haré. Pero, por supuesto, me llena de orgullo vestir los colores del equipo oficial Ducati durante tres años. Pero en cuanto a los resultados, no importa. Sólo necesito una buena moto, eso es todo".