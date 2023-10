Lundi, c'est officiel : Rinaldi avec Motocorsa Ducati

Mi-juillet, Michael Rinaldi a appris qu'il perdait sa place dans l'équipe d'usine Ducati et qu'il devait la céder au champion du monde Supersport Nicolo Bulega pour 2024. Les tentatives de placer l'Italien dans une autre équipe d'usine ont échoué. Depuis la mi-octobre, les lecteurs réguliers de SPEEDWEEK.com savent que le pilote de 27 ans roulera l'année prochaine pour l'équipe Motocorsa Ducati. Ce sera officiel lundi, dès mardi, Michael effectuera des essais avec sa nouvelle équipe à Jerez, si sa blessure à l'épaule survenue lors de la deuxième course de dimanche ne s'avère pas trop grave.

Rinaldi a piloté la déesse rouge pendant trois ans au sein de l'équipe d'usine d'Aruba et a remporté quatre victoires et décroché 20 podiums durant cette période. L'homme de Rimini est le seul, avec les trois figures de proue que sont Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea, à avoir gagné une course depuis 2022.

Jerez a été un week-end riche en émotions pour Rinaldi, même s'il est resté en deçà de ses possibilités en terminant 8e, 11e et 6e. Il a tout de même réussi à s'emparer de la cinquième place du championnat du monde.

"Pour moi, en tant qu'Italien, c'était très spécial de courir pour l'équipe d'usine de Ducati", a raconté Rinaldi. "Ce furent trois années incroyables, je tiens à remercier tout le monde dans l'équipe Aruba et chez Ducati. Même dans les moments difficiles, nous étions une équipe et nous avons fait face aux choses. Les discours extérieurs n'ont jamais eu d'influence sur notre groupe. Cela m'a beaucoup aidé à grandir en tant que personne et pilote. Notre voyage est maintenant terminé, je pleure intérieurement. Bien sûr, cela va me manquer d'être un pilote d'usine de cette équipe. Il est difficile d'expliquer à quel point ce sentiment est profond pour moi, en tant qu'Italien. D'un autre côté, il est temps de passer à autre chose et tout le monde le comprend. Ce fut un chapitre important de ma vie, j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience. Comme partout dans la vie, les choses commencent et se terminent, tu dois prendre les choses positives".

"Je ne suis pas venu dans ce sport parce que je voulais être dans une équipe d'usine", a ajouté le quintuple vainqueur de la course. "C'est le dévouement qui m'a amené ici et la volonté de gagner. Si je peux y arriver avec un mécanicien et une moto, je le ferai. Mais bien sûr, je suis très fier d'avoir pu porter les couleurs du team d'usine Ducati pendant trois ans. Mais en ce qui concerne les résultats, cela n'a pas d'importance. J'ai juste besoin d'une bonne moto, c'est tout".