Lunedì l'ufficialità: Rinaldi con Motocorsa Ducati

A metà luglio, Michael Rinaldi ha saputo che avrebbe perso il suo posto nella squadra ufficiale Ducati e avrebbe dovuto cederlo al campione del mondo Supersport Nicolo Bulega per il 2024. I tentativi di inserire l'italiano in un'altra squadra ufficiale sono falliti. Da metà ottobre i lettori abituali di SPEEDWEEK.com sanno che il 27enne correrà per il Team Motocorsa Ducati il prossimo anno. Lunedì diventerà ufficiale, già martedì Michael effettuerà un test con la sua nuova squadra a Jerez, sempre che l'infortunio alla spalla riportato nella seconda gara di domenica non si riveli troppo grave.

Per tre anni Rinaldi ha guidato la dea rossa nel team ufficiale Aruba e in questo periodo ha conquistato quattro vittorie e 20 podi. Il riminese è l'unico, oltre ai tre leader Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, ad aver vinto una gara dal 2022.

Quello di Jerez è stato un fine settimana ricco di emozioni per Rinaldi, anche se ha concluso al di sotto del suo potenziale con i piazzamenti 8, 11 e 6. Almeno è riuscito a conquistare il quinto posto nel Campionato del Mondo.

"Per me, come italiano, è stato molto speciale correre per il Ducati Factory Team", ci ha detto Rinaldi. "Sono stati tre anni incredibili, voglio ringraziare tutti i membri del team Aruba e della Ducati. Anche nei momenti difficili siamo stati una squadra e abbiamo affrontato le cose. I discorsi esterni non hanno mai avuto un impatto sul nostro gruppo. Questo mi ha aiutato molto a crescere come persona e come pilota. Il nostro viaggio è finito ora, dentro di me sto piangendo. Ovviamente mi mancherà essere un pilota di questa squadra. È difficile spiegare quanto sia profondo questo sentimento per me come italiano. D'altra parte, è tempo di andare avanti e tutti lo capiscono. Questo è stato un capitolo importante della mia vita, ho potuto fare molta esperienza. Come ovunque nella vita, le cose iniziano e finiscono, bisogna portare con sé le cose positive".

"Non sono entrato in questo sport perché volevo far parte di un team ufficiale", ha aggiunto il cinque volte vincitore di una manche. "La dedizione mi ha portato qui e la voglia di vincere. Se posso farlo con un meccanico e una moto, lo farò. Ma naturalmente mi rende molto orgoglioso indossare i colori del team Ducati per tre anni. Ma per quanto riguarda i risultati, non importa. Ho solo bisogno di una buona moto, tutto qui".