Oficial na segunda-feira: Rinaldi com a Motocorsa Ducati

No Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez, Michael Ruben Rinaldi fez a sua última corrida pela equipa de fábrica da Ducati e, na segunda-feira, começa uma nova fase da vida para o jovem de 27 anos de Rimini.

Em meados de julho, Michael Rinaldi soube que iria perder o seu lugar na equipa de fábrica da Ducati e que teria de o ceder ao Campeão do Mundo de Supersport Nicolo Bulega para 2024. As tentativas para colocar o italiano noutra equipa de fábrica falharam. Desde meados de outubro, os leitores regulares do SPEEDWEEK.com sabem que o piloto de 27 anos vai correr pela Team Motocorsa Ducati no próximo ano. Na segunda-feira vai tornar-se oficial, já na terça-feira Michael vai testar com a sua nova equipa em Jerez, desde que a lesão no ombro que sofreu na segunda corrida de domingo não seja demasiado grave.

Durante três anos, Rinaldi correu com a deusa vermelha na equipa de fábrica de Aruba e, nesse período, conquistou quatro vitórias e 20 pódios. O homem de Rimini é o único, para além dos três líderes Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, a vencer uma corrida desde 2022.

Jerez foi um fim de semana emocionante para Rinaldi, apesar de ter terminado abaixo do seu potencial com os lugares 8, 11 e 6. Pelo menos, ele ainda conseguiu conquistar o quinto lugar no Campeonato Mundial.

"Para mim, como italiano, foi muito especial correr para a equipa de fábrica da Ducati," disse-nos Rinaldi. "Foram três anos incríveis, quero agradecer a todos na equipa Aruba e na Ducati. Mesmo nos momentos difíceis, éramos uma equipa e enfrentávamos as coisas. As conversas exteriores nunca tiveram impacto no nosso grupo. Isso ajudou-me muito a crescer como pessoa e como piloto. A nossa viagem chegou ao fim e estou a chorar por dentro. É claro que vou sentir falta de ser um piloto de fábrica desta equipa. É difícil explicar até que ponto este sentimento é profundo para mim, enquanto italiano. Por outro lado, é altura de seguir em frente e todos compreendem isso. Este foi um capítulo importante na minha vida, pude ganhar muita experiência. Como em tudo na vida, as coisas começam e acabam, temos de levar as coisas positivas connosco".

"Não entrei neste desporto porque queria fazer parte de uma equipa de fábrica", acrescentou o cinco vezes vencedor da corrida. "A dedicação trouxe-me até aqui e a vontade de ganhar. Se eu puder fazer isso com um mecânico e uma mota, eu faço-o. Mas é claro que tenho muito orgulho em vestir as cores da equipa de fábrica da Ducati durante três anos. Mas no que diz respeito aos resultados, isso não importa. Só preciso de uma boa mota, mais nada."