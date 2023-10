Danilo Petrucci: a 2,6 segundos de su primera victoria en SBK

Danilo Petrucci fue el debutante más destacado en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023, pero el ex piloto de MotoGP había imaginado que su regreso al paddock del mundial de serie sería más fácil. Durante mucho tiempo, el italiano tuvo problemas con los neumáticos estándar de Pirelli, pero en la segunda mitad de la temporada se convirtió en el mejor privado, aunque al final Axel Bassani (Ducati) se llevó el título.

En el final de temporada en Jerez, el piloto del Barni Ducati mostró una sólida actuación. Partiendo desde la 12ª posición de la parrilla, el piloto de 33 años llegó a la meta en quinta posición en la primera carrera y noveno en la Superpole. En la competida segunda carrera entre Álvaro Bautista (Ducati) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Petrucci, al igual que Dominique Aegerter y Remy Gardner (ambos del GRT Yamaha), se enfrentó a la difícil decisión de aprovechar la ventaja y apuntar a su primera victoria en SBK - ¡en la vuelta 16 rodaba 5º a sólo 1,3s de los líderes!

"Cuando cerré el hueco con los tres primeros, vi a los dos de delante hacerlo. Me dije a mí mismo, 'quizás sea un buen día para mí'. Pero no había sitio para unirme a la fiesta. Pero de todos modos, estoy contento", explicó el italiano, que se conformó con la quinta posición. "Si miro la temporada, he sido el mejor privado en la segunda mitad, pero estaba lejos de serlo al principio. Todavía tenemos mucho que mejorar, incluida la carrera al sprint, que tampoco fue especialmente bien en Jerez, o la Superpole. Con los neumáticos blandos tenemos que recuperar terreno, también al principio de la carrera. Después, mi ritmo es perfecto. Para estar delante y luchar por el podio, hay que estar ahí desde el principio".