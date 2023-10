Danilo Petrucci : à 2,6 secondes de sa première victoire en SBK

Lors de la deuxième course du championnat du monde Superbike 2023 à Jerez, Danilo Petrucci avait l'occasion de remporter sa première victoire en Superbike. Pourquoi le pilote privé de Ducati a reculé et s'est contenté de la cinquième place.

Danilo Petrucci était le rookie le plus en vue du Championnat du monde Superbike 2023, mais l'ancien pilote de MotoGP avait imaginé son retour dans le paddock du championnat du monde proche de la série plus simple. L'Italien a longtemps eu du mal avec les pneus monotypes de Pirelli, mais il est devenu le meilleur pilote privé dans la deuxième moitié de la saison, même si ce titre a finalement été remporté par Axel Bassani (Ducati).

Lors de la finale de la saison à Jerez, le pilote Barni Ducati a réalisé une solide performance. Parti en 12e position sur la grille de départ, le pilote de 33 ans a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position lors de la première course et en neuvième position lors de la course Superpole. Dans la deuxième course, disputée entre Álvaro Bautista (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Petrucci, comme Dominique Aegerter et Remy Gardner (tous deux GRT Yamaha), s'est retrouvé face à un choix difficile : profiter de l'aubaine pour viser sa première victoire en SBK - au 16e tour, il n'était qu'à 1,3 seconde de la tête, en 5e position !

"Une fois que j'ai creusé l'écart avec les trois premiers, j'ai regardé les deux pilotes de devant se battre. Je me suis dit : 'c'est peut-être une bonne journée pour moi'. Mais il n'y avait pas de place pour participer à la fête. Mais peu importe, je suis quand même content", a expliqué l'Italien pour expliquer pourquoi il s'est contenté de la cinquième position. "Si je regarde la saison, j'étais le meilleur privé dans la deuxième moitié, mais j'en étais loin au début. Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer, entre autres la course de sprint, qui ne s'est pas non plus très bien passée à Jerez, ou encore la Superpole. Nous avons du retard à rattraper avec les pneus tendres et aussi en début de course. Après, mon rythme est impeccable. Pour être aux avant-postes et se battre pour le podium, il faut être là dès le début".