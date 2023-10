Danilo Petrucci: 2,6 secondi per la prima vittoria in SBK

Danilo Petrucci è stato il debuttante più importante del Campionato Mondiale Superbike 2023, ma l'ex pilota della MotoGP aveva immaginato che il suo ritorno nel paddock del campionato mondiale di serie sarebbe stato più facile. Per molto tempo l'italiano ha faticato con le gomme di serie Pirelli, ma nella seconda metà della stagione si è trasformato nel miglior pilota privato, anche se alla fine il titolo è stato conquistato da Axel Bassani (Ducati).

Nel finale di stagione a Jerez, il pilota Barni Ducati ha mostrato una solida prestazione. Partito dalla dodicesima posizione in griglia, il 33enne è arrivato al traguardo in quinta posizione nella prima gara e in nona nella Superpole. Nella competitiva seconda gara tra Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Petrucci, come Dominique Aegerter e Remy Gardner (entrambi GRT Yamaha), si è trovato di fronte alla difficile decisione se approfittare o meno e puntare alla sua prima vittoria in SBK - al 16° giro era a solo 1,3 secondi dai leader, in quinta posizione!

"Quando ho ridotto il distacco dai primi tre, ho visto i due davanti che si davano da fare. Mi sono detto: 'Forse è una buona giornata per me'. Ma non c'era spazio per unirmi alla festa. Comunque sono contento", ha spiegato l'italiano che si è accontentato della quinta posizione. "Se guardo alla stagione, sono stato il miglior pilota privato nella seconda metà, ma all'inizio ero molto lontano. Abbiamo ancora molto da migliorare, compresa la gara sprint, che non è andata particolarmente bene nemmeno a Jerez, o la Superpole. Con le gomme morbide dobbiamo recuperare un po', anche all'inizio della gara. Poi il mio ritmo è perfetto. Per essere davanti e lottare per il podio, bisogna esserci fin dall'inizio".