Danilo Petrucci: a 2,6 segundos da primeira vitória nas SBK

Na segunda ronda do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Jerez, Danilo Petrucci teve a oportunidade de conquistar a sua primeira vitória em Superbike. Mas o piloto privado da Ducati desistiu e contentou-se com o 5º lugar.

Danilo Petrucci foi o estreante mais proeminente no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023, mas o antigo piloto de MotoGP tinha imaginado que o seu regresso ao paddock do campeonato do mundo baseado na produção seria mais fácil. Durante muito tempo, o italiano teve dificuldades com os pneus de série da Pirelli, mas na segunda metade da época tornou-se no melhor piloto privado, apesar de Axel Bassani (Ducati) ter conquistado o título no final.

No final da época em Jerez, o piloto da Barni Ducati mostrou um desempenho sólido. Partindo de 12º na grelha, o piloto de 33 anos chegou à meta em quinto lugar na primeira corrida e em nono na corrida Superpole. Na competitiva segunda corrida, entre Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Petrucci, tal como Dominique Aegerter e Remy Gardner (ambos da GRT Yamaha), teve de tomar a difícil decisão de aproveitar a vantagem e tentar a sua primeira vitória no SBK - na 16ª volta estava apenas a 1,3 segundos dos líderes, em 5º!

"Quando reduzi a distância para os 3 primeiros, vi os dois da frente a conseguirem-no. Disse para mim próprio, 'talvez seja um bom dia para mim'. Mas não havia espaço para me juntar à festa. Mas, de qualquer forma, estou feliz", explicou o italiano, que se contentou com a quinta posição. "Se olhar para a época, fui o melhor piloto privado na segunda metade, mas estava longe disso no início. Ainda temos muito a melhorar, incluindo a corrida de sprint, que também não correu muito bem em Jerez, ou a Superpole. Com os pneus macios, temos de recuperar algum tempo e também no início da corrida. Depois disso, o meu ritmo é perfeito. Para estar na frente e lutar pelo pódio, temos de estar lá desde o início."