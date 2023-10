Alex Lowes (choque): "No ha sido una jugada limpia de Toprak".

Alex Lowes ya se había despedido de su compañero de equipo Jonathan Rea, que se pasa a Yamaha, con unas cariñosas palabras antes de la final de Superbike en Jerez. El inglés deseaba poder subir al podio junto al recordado campeón del mundo por última vez, pero no le salió nada.

La oportunidad más realista llegó en la carrera de la Superpole, cuando Lowes se colocó 3º en la segunda vuelta y Rea se quedó a sólo 0,2 seg. en 5ª posición. Toprak Razgatlioglu, que rodaba en el sándwich de los dos pilotos oficiales de Kawasaki, se convirtió en un problema.

En la vuelta 3, el piloto turco ha frenado al piloto de 33 años al final de la recta de salida-meta y la rueda trasera de la Yamaha y la delantera de la Kawasaki se han tocado al girar. Lowes chocó y se golpeó la cabeza contra la rueda trasera de la R1. El giro le arrancó la visera y le lanzó bruscamente la cabeza contra el cuello, Lowes también sufrió contusiones y cortes en la cara.

"Toprak me adelantó en la primera curva y me pareció que no fue una maniobra limpia. Desde fuera no lo parece, pero por la forma en que se puso delante de mí y se retrasó, no me dejó espacio", criticó Lowes. "No quiero quejarme de la acción porque me gusta cómo pilota; la segunda carrera fue fantástica para los aficionados. Aún así, es una pena lo de la caída y tuve suerte de salir bien parado. El impacto fue violento. Ahora tengo algunos puntos alrededor de los ojos y bastante hinchazón en la cara".

Lowes fue expulsado de la segunda carrera. "Es una verdadera lástima acabar así la temporada", se lamentaba el padre de gemelos. "En el warm-up habíamos hecho un pequeño cambio en la parte delantera, que me sentó muy bien. Antes del abandono estaba liderando la carrera de la Superpole. Hice una buena salida y pude mostrar algunas buenas maniobras de adelantamiento. También me sentí bien en la reanudación y era obvio que lucharíamos por el podio. Es triste que Jonathan haya corrido sus últimas carreras en verde, pero le tengo mucho respeto y le deseo lo mejor para el futuro".

Lowes terminó undécimo en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023, su peor temporada como piloto oficial de Kawasaki.