Alex Lowes (chute) : "Pas d'action propre de Toprak".

Avant la finale du Superbike à Jerez, Alex Lowes avait déjà fait ses adieux chaleureux à son coéquipier Jonathan Rea, parti chez Yamaha. L'Anglais souhaitait pouvoir monter une dernière fois sur le podium avec le champion du monde record, mais il n'en a rien été.

La chance la plus réaliste s'est présentée lors de la course Superpole, lorsque Lowes a pris la troisième place au deuxième tour et Rea la cinquième à seulement 0,2 seconde derrière lui. Le problème est venu de Toprak Razgatlioglu, qui roulait en sandwich entre les deux pilotes d'usine Kawasaki.

Au troisième tour, le Turc a freiné le pilote de 33 ans à la fin de la ligne droite de départ-arrivée, la roue arrière de la Yamaha et la roue avant de la Kawasaki se sont touchées lors du virage. Lowes a chuté et sa tête a heurté la roue arrière de la R1. La rotation a arraché la visière et sa tête a été brutalement projetée sur sa nuque, Lowes a également souffert de contusions et de coupures au visage.

"Toprak m'a dépassé dans le premier virage et j'ai eu l'impression que ce n'était pas une manœuvre propre. De l'extérieur, on ne le dirait pas, mais vu la façon dont il s'est placé devant moi et a ralenti, il ne m'a pas laissé d'espace", a critiqué Lowes. "Je ne veux pas me plaindre de cette action parce que j'aime sa façon de piloter - la deuxième course a été fantastique pour les fans. Néanmoins, c'est dommage de tomber et j'ai eu de la chance de m'en sortir avec une belle frayeur. Le choc était violent. Maintenant, j'ai quelques points de suture autour des yeux et un gonflement assez important sur le visage".

Lowes a été interdit de départ pour la deuxième manche. "C'est vraiment dommage de terminer la saison de cette manière", s'est agacé le père de jumeaux. "Au warm-up, nous avions apporté une petite modification à l'avant, ce qui donnait vraiment de bonnes sensations. Avant l'interruption, j'étais en tête de la course de superpole. J'ai pris un bon départ et j'ai pu effectuer quelques bons dépassements. Au restart, je me sentais également bien et il était évident que nous allions nous battre pour le podium. C'est triste que Jonathan ait fait ses dernières courses en vert, mais je lui témoigne un grand respect et lui souhaite le meilleur pour l'avenir".

Lowes a terminé le championnat du monde Superbike 2023 à la onzième place, sa pire saison à ce jour en tant que pilote d'usine Kawasaki.