Alex Lowes (incidente): "Non è stata una mossa pulita da parte di Toprak".

Alex Lowes aveva già salutato il suo compagno di squadra Jonathan Rea, che passa alla Yamaha, con parole calorose prima della finale della Superbike a Jerez. L'inglese avrebbe voluto salire un'ultima volta sul podio insieme al campione del mondo, ma non c'è stato nulla da fare.

L'occasione più realistica si è presentata nella Superpole, quando Lowes ha conquistato il terzo posto al secondo giro e Rea era a soli 0,2 secondi di distanza in quinta posizione. Toprak Razgatlioglu, in sella al sandwich dei due piloti Kawasaki, è diventato un problema.

Al terzo giro, il pilota turco ha rallentato il 33enne alla fine del rettilineo di partenza e la ruota posteriore della Yamaha e quella anteriore della Kawasaki si sono toccate in curva. Lowes è caduto e ha battuto la testa contro la ruota posteriore della R1. La rotazione ha strappato la visiera e ha sbattuto bruscamente la testa contro il collo, Lowes ha riportato anche contusioni e tagli al volto.

"Toprak mi ha passato alla prima curva e ho pensato che non fosse una manovra pulita. Da fuori non sembra, ma il modo in cui mi ha preceduto e ritardato non mi ha lasciato spazio", ha criticato Lowes. "Non voglio lamentarmi dell'azione perché mi piace il modo in cui guida - la seconda gara è stata fantastica per i fan. Tuttavia, è un peccato per la caduta e sono stato fortunato a cavarmela. L'impatto è stato violento. Ora ho alcuni punti di sutura intorno agli occhi e un bel po' di gonfiore sul viso".

Lowes è stato bandito dalla seconda gara. "È un vero peccato concludere la stagione in questo modo", si è rammaricato il padre di due gemelli. "Nel warm-up avevamo fatto una piccola modifica all'anteriore, che si sentiva davvero bene. Prima dell'abbandono ero in testa alla Superpole. Ho fatto una buona partenza e sono riuscito a fare delle belle manovre di sorpasso. Mi sentivo bene anche alla ripartenza ed era ovvio che avremmo lottato per il podio. È triste che Jonathan abbia corso le sue ultime gare in verde, ma gli porto molto rispetto e gli auguro il meglio per il futuro".

Lowes ha concluso all'undicesimo posto il Campionato Mondiale Superbike 2023, la sua peggiore stagione come pilota ufficiale Kawasaki.