Alex Lowes (crash): "Não foi uma jogada limpa de Toprak".

Só em câmara lenta é que se tornou claro o quão sortudo Alex Lowes foi quando se despistou na corrida Superpole do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Jerez. Toprak Razgatlioglu não ficou isento de culpa, diz o piloto da Kawasaki.

Alex Lowes já se tinha despedido do seu companheiro de equipa Jonathan Rea, que está a mudar para a Yamaha, com palavras calorosas antes da final de Superbike em Jerez. O inglês desejou subir ao pódio com o campeão do mundo recordista uma última vez, mas nada aconteceu.

A oportunidade mais realista surgiu na corrida de Superpole, quando Lowes ficou em 3º lugar na segunda volta e Rea ficou apenas 0,2 segundos atrás, na 5ª posição. Toprak Razgatlioglu, a rodar na frente dos dois pilotos da fábrica Kawasaki, tornou-se um problema.

Na volta 3, o piloto turco abrandou o piloto de 33 anos no final da reta da meta e a roda traseira da Yamaha e a roda dianteira da Kawasaki tocaram-se na curva. Lowes despistou-se e bateu com a cabeça contra a roda traseira da R1. A rotação arrancou a viseira e atirou bruscamente a sua cabeça para o pescoço, Lowes também sofreu contusões e cortes no rosto.

"Toprak passou-me na primeira curva e senti que não foi uma manobra limpa. De fora não parece, mas a forma como ele se colocou à minha frente e se atrasou não me deu qualquer espaço", criticou Lowes. "Não me quero queixar da ação, porque gosto da forma como ele corre - a segunda corrida foi fantástica para os fãs. Ainda assim, é uma pena o acidente e tive sorte em safar-me. O impacto foi violento. Agora tenho alguns pontos à volta dos olhos e bastante inchaço na cara."

Lowes foi banido da segunda corrida. "É uma pena acabar a época assim", lamentou o pai de gémeos. "No warm-up tínhamos feito uma pequena alteração na frente, que me fez sentir muito bem. Antes do abandono, estava a liderar a corrida da Superpole. Tive um bom arranque e consegui fazer algumas boas manobras de ultrapassagem. Também me senti bem no recomeço e era óbvio que íamos lutar pelo pódio. É triste que o Jonathan tenha feito as suas últimas corridas em verde, mas tenho muito respeito por ele e desejo-lhe tudo de bom para o futuro."

Lowes terminou em décimo primeiro lugar no Campeonato Mundial de Superbike de 2023, sua pior temporada como piloto de fábrica da Kawasaki.