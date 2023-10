Aruba.it et Ducati : une tape dans le dos réciproque

Même s'il était évident qu'Álvaro Bautista remporterait son deuxième championnat du monde de Superbike dès la première course, avec seulement deux points manquants, le dernier week-end de course de la saison 2023 a été captivant et extrêmement divertissant.



Les fans espagnols, qui étaient 39 195 à se rendre à Jerez pour assister au championnat du monde, l'ont bien compris.

Le grand gagnant a été le matador local Álvaro Bautista, Ducati et Aruba.it. Le pilote de 38 ans a non seulement remporté les trois courses de la finale, mais le champion du monde a également remporté 27 victoires en 36 courses, ce qui constitue un record. En outre, il a également remporté le classement par équipe, à égalité avec Pata Yamaha, grâce à ses meilleurs résultats individuels. Le classement des constructeurs avait déjà été remporté après la première course à Portimão. Tous les titres reviennent donc à Ducati, qui a également désigné le meilleur pilote privé avec Axel Bassani et le meilleur rookie avec Danilo Petrucci.

Un moment historique, selon le directeur général de Ducati, Claudio Domenicali. "Álvaro Bautista et la Ducati Panigale V4 R sont la meilleure combinaison qu'un passionné puisse souhaiter", s'est enthousiasmé l'Italien. "Les incroyables performances de la moto et le championnat qu'il a mené techniquement et psychologiquement, en établissant un record de victoires en une saison, ont fait de chaque week-end de course un spectacle. Cette combinaison a permis d'obtenir un résultat qui nous remplit de joie et qui confirme toutes les décisions prises par Ducati au cours des dernières années. Répéter le titre pilote et le titre constructeur n'allait pas de soi. Une mention spéciale pour Stefano Cecconi, qui travaille avec nous depuis neuf ans et qui a largement contribué à ramener Ducati au sommet de la hiérarchie mondiale".

Le patron d'Aruba, Cecconi, n'est pas seulement le sponsor principal, mais aussi le propriétaire de l'équipe et fait office de chef d'équipe. Lorsque l'entrepreneur a repris l'équipe d'usine Ducati en 2015 et qu'il s'est retrouvé en infériorité avec la Panigale V2, Cecconi ne s'est pas laissé décourager.

Le contrat avec Ducati court jusqu'en 2024 inclus : "Ce résultat nous rend très heureux et fiers. Non seulement parce qu'il souligne le travail extraordinaire d'Álvaro et de toute l'équipe, mais aussi parce qu'il prouve que la victoire de l'an dernier reposait sur des bases très solides", a déclaré un Cecconi satisfait. "Vu de l'extérieur, nous avons peut-être eu l'impression de maîtriser la saison. Mais nous avons dû surmonter de nombreux obstacles, quelques erreurs personnelles et des adversaires tenaces qui, comme toujours, étaient incroyablement forts. Mais Álvaro et toute l'équipe ont toujours réagi avec des idées claires, une forte détermination et aussi avec quelques coups de maître comme la dernière course à Portimão qui, à mon avis, restera dans l'histoire du Superbike. La saison prochaine, nous fêterons les 10 ans d'un partenariat qui nous a unis et déterminés, tant dans le paddock que dans notre travail quotidien sur les projets informatiques et cloud. Nous récoltons maintenant les fruits d'un long et intense travail".