Aruba.it e Ducati: una reciproca pacca sulla spalla

Anche se era chiaro che Álvaro Bautista avrebbe vinto il suo secondo campionato mondiale Superbike alla prima gara, con soli due punti di scarto, l'ultimo weekend di gara della stagione 2023 è stato avvincente ed estremamente divertente.



I tifosi spagnoli, che con 39.195 persone sono venuti a Jerez per il campionato mondiale di serie in numero maggiore che mai, probabilmente lo sospettavano.

Il grande vincitore è stato l'eroe locale Álvaro Bautista, Ducati e Aruba.it. Il 38enne non solo ha vinto tutte e tre le gare della finale, ma il campione del mondo ha ottenuto un totale di 27 vittorie in 36 gare, che è un record. Inoltre, ha vinto anche la classifica a squadre, a pari punti con Pata Yamaha - i suoi migliori risultati individuali sono stati il fattore decisivo. Il campionato costruttori era già stato vinto dopo gara 1 a Portimão. Tutti i titoli vanno quindi alla Ducati, che con Axel Bassani ha anche il miglior pilota privato e con Danilo Petrucci il miglior rookie.

Un momento storico", ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Ducati Claudio Domenicali. "Álvaro Bautista e la Ducati Panigale V4 R sono la migliore combinazione che un appassionato possa desiderare", ha dichiarato l'italiano. "Le incredibili prestazioni della moto e il campionato che ha condotto tecnicamente e psicologicamente, stabilendo il record di vittorie in una stagione, hanno reso ogni weekend di gara uno spettacolo. Questa combinazione ha reso possibile un risultato che ci riempie di gioia e che conferma tutte le scelte fatte da Ducati negli ultimi anni. Ripetere il titolo piloti e il titolo costruttori non era scontato. Una menzione speciale va a Stefano Cecconi, che lavora con noi da nove anni e che è stato fondamentale per riportare la Ducati ai vertici del mondo".

Oltre a essere lo sponsor principale, il boss di Aruba Cecconi è anche proprietario del team e ricopre il ruolo di team principal. Quando nel 2015 l'imprenditore ha preso in mano la squadra ufficiale Ducati e ha ottenuto risultati insufficienti con la Panigale V2, Cecconi non si è scoraggiato.

Il contratto con la Ducati è valido fino al 2024 compreso: "Questo risultato ci rende molto felici e orgogliosi. Non solo perché sottolinea lo straordinario lavoro di Álvaro e di tutta la squadra, ma anche come prova che la vittoria dello scorso anno poggiava su basi molto solide", ha dichiarato un soddisfatto Cecconi. "Dall'esterno poteva sembrare che la stagione fosse sotto controllo. Ma abbiamo dovuto superare molti ostacoli, alcuni errori nostri e avversari testardi e incredibilmente forti, come sempre. Ma Álvaro e tutta la squadra hanno sempre risposto con idee chiare, forte determinazione e anche con alcuni capolavori come l'ultima gara a Portimão, che credo entrerà nella storia della Superbike. La prossima stagione festeggeremo il 10° anniversario della nostra partnership, che ci ha uniti e determinati sia nel paddock sia nel lavoro quotidiano sui progetti IT e cloud. Ora stiamo raccogliendo i frutti di un lungo e intenso lavoro".