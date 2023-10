Aruba.it e Ducati: uma palmadinha nas costas

Álvaro Bautista vencer o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 no final da época em Jerez foi uma mera formalidade. O chefe da Aruba, Stefano Cecconi, e o diretor executivo da Ducati, Claudio Domenicali, estão no sétimo céu.

Mesmo que fosse claro que Álvaro Bautista iria vencer o seu segundo Campeonato do Mundo de Superbike na primeira corrida, faltando apenas dois pontos, o último fim de semana de corridas da temporada de 2023 foi emocionante e extremamente divertido.



Os fãs espanhóis, que com 39.195 pessoas se deslocaram a Jerez para assistir ao campeonato do mundo de produção em maior número do que nunca, provavelmente suspeitavam disso mesmo.

O grande vencedor foi o herói local Álvaro Bautista, da Ducati e da Aruba.it. O piloto de 38 anos não só venceu as três corridas da final, como também alcançou um total de 27 vitórias em 36 corridas, o que constitui um recorde. Além disso, também venceu a classificação por equipas, empatado em pontos com a Pata Yamaha - os seus melhores resultados individuais foram o fator decisivo. O campeonato de construtores já tinha sido ganho após a corrida 1 em Portimão. Assim, todos os títulos vão para a Ducati, porque com Axel Bassani têm também o melhor piloto privado e com Danilo Petrucci o melhor estreante.

Um momento histórico, diz o Diretor Geral da Ducati, Claudio Domenicali. "Álvaro Bautista e a Ducati Panigale V4 R são a melhor combinação que um entusiasta pode desejar," disse o italiano entusiasmado. "O incrível desempenho da moto e o campeonato que ele liderou técnica e psicologicamente, estabelecendo um recorde de vitórias numa temporada, fizeram de cada fim de semana de corrida um espetáculo. Esta combinação tornou possível um resultado que nos enche de alegria e que confirma todas as decisões que a Ducati tomou nos últimos anos. Repetir o título de piloto e o título de construtor não era uma questão óbvia. Uma menção especial vai para Stefano Cecconi, que trabalha connosco há nove anos e tem sido fundamental para trazer a Ducati de volta ao topo do mundo."

Para além de ser o principal patrocinador, o patrão da Aruba, Cecconi, também é proprietário da equipa e actua como chefe de equipa. Quando o empresário assumiu a equipa de fábrica da Ducati em 2015 e teve um desempenho inferior com a Panigale V2, Cecconi não desanimou.

O contrato com a Ducati vai até 2024, inclusive. "Este resultado deixa-nos muito felizes e orgulhosos. Não só porque sublinha o extraordinário trabalho do Álvaro e de toda a equipa, mas também como prova de que a vitória do ano passado assentou numa base muito sólida", disse um satisfeito Cecconi. "De fora, poderia parecer que tínhamos a época sob controlo. Mas tivemos de ultrapassar muitos obstáculos, alguns erros nossos e adversários teimosos que eram incrivelmente fortes, como sempre. Mas o Álvaro e toda a equipa responderam sempre com ideias claras, forte determinação e também com algumas obras-primas como a última corrida em Portimão, que penso que ficará na história das Superbike. Na próxima época, celebraremos o 10.º aniversário da nossa parceria, que nos uniu e determinou tanto no paddock como no nosso trabalho diário em projectos de TI e na nuvem. Estamos agora a colher os frutos de um trabalho longo e intenso."