Garrett Gerloff (BMW): Mala suerte, caídas y arrepentimientos

Garrett Gerloff y su equipo Bonovo action BMW no tuvieron un final de temporada ideal en Jerez. El viernes, el estadounidense fue el piloto más rápido de BMW con un 9º puesto a pesar de sufrir una caída. "Estoy realmente frustrado porque había imaginado que este fin de semana sería completamente diferente y mejor. Simplemente he tenido mala suerte", lamentó Gerloff. "El viernes tuve una caída en mi primera vuelta y me perdí casi toda la sesión. Eso nos dejó un sabor amargo a todos".

"La calificación tampoco fue genial. Sólo estaba a dos o tres décimas del segundo puesto, pero me encontré en la tercera fila de la parrilla", se lamentó el tejano.

En la primera carrera del sábado, la mala suerte siguió su curso. Luchando por la sexta plaza entre medias, se fue al suelo y se salvó para cruzar la meta en 14ª posición.

En la carrera de la Superpole, se benefició de la reanudación y se situó justo detrás de los líderes. A mitad de carrera, Gerloff volvió a caerse. Como consecuencia, en la segunda carrera sólo pudo salir desde la 11ª posición. Con el 9º puesto al final, el piloto de 28 años consiguió al menos un resultado decente. "Ha sido un fin de semana difícil. Realmente pensé que estábamos luchando por más".

A pesar de las circunstancias del final de temporada en el Circuito de Jerez, se muestra positivo de cara a la temporada 2023. "Estoy contento de que hayamos podido lograr algunos éxitos este año. Conseguimos una pole position y cuatro llegadas entre los cinco primeros", señaló Garrett, que es el mejor piloto de BMW en la duodécima posición del Campeonato del Mundo con 144 puntos. "Eso puede hacernos felices, pero sin duda queremos más. Y sabemos que somos capaces de hacerlo. Volveremos fuertes el año que viene".

Garrett Gerloff también pilotará para el equipo Bonovo en 2024, y tendrá al inglés Scott Redding como nuevo vecino de box. El primer test será el 31 de octubre en Jerez.