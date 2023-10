Garrett Gerloff (BMW) : malchance, chutes et regrets

Garrett Gerloff et son équipe Bonovo action BMW n'ont pas vécu une fin de saison idéale à Jerez. Vendredi, malgré une chute, l'Américain était le pilote BMW le plus rapide avec une 9e place. "Je suis vraiment frustré, car j'avais imaginé que ce week-end serait très différent et meilleur. J'ai simplement joué de malchance", a regretté Gerloff. "Vendredi, j'ai chuté lors de mon premier tour et j'ai manqué presque toute la séance. Cela nous a laissé à tous un goût amer".

"La qualification n'a pas été géniale non plus. Je n'étais qu'à deux ou trois dixièmes de seconde de la deuxième place, mais je me suis retrouvé sur la troisième ligne de la grille", s'est agacé le Texan.

Lors de la première course du samedi, la malchance a suivi son cours. Alors qu'il se battait pour la 6e place, il a été mis à terre et a franchi la ligne d'arrivée en 14e position.

Lors de la course Superpole, il a profité du nouveau départ pour se retrouver juste derrière la tête. Au milieu de la course, Gerloff a de nouveau été mis à terre. En conséquence, il ne s'est élancé qu'en 11e position lors de la deuxième course. Avec une 9e place à l'arrivée, le pilote de 28 ans a au moins réussi à obtenir un résultat honorable. "C'était un week-end difficile. Je pensais vraiment que nous nous battions pour plus".

Malgré les circonstances de la finale de la saison sur le Circuito de Jerez, il envisage la saison 2023 de manière positive. "Je suis heureux que nous ayons pu remporter quelques succès cette année. Nous avons décroché une pole position et quatre places dans le top 5", a remarqué Garrett, qui est le meilleur pilote BMW en tant que douzième du championnat du monde avec 144 points. "Cela peut nous satisfaire, mais nous voulons certainement plus. Et nous savons que nous en sommes capables. Nous reviendrons en force l'année prochaine".

Garrett Gerloff continuera à courir pour l'équipe Bonovo en 2024, il aura pour nouveau voisin de box l'Anglais Scott Redding. Le premier test aura lieu le 31 octobre à Jerez.