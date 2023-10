Garrett Gerloff (BMW): sfortuna, cadute e rimpianti

Garrett Gerloff e il suo team Bonovo action BMW non hanno avuto un finale di stagione ideale a Jerez. Venerdì, l'americano è stato il pilota BMW più veloce con il 9° posto, nonostante una caduta. "Sono davvero frustrato perché avevo immaginato che questo fine settimana sarebbe stato completamente diverso e migliore. Sono stato solo sfortunato", si è rammaricato Gerloff. "Venerdì ho avuto una caduta al primo giro e ho perso quasi tutta la sessione. Questo ha lasciato l'amaro in bocca a tutti noi".

"Anche le qualifiche non sono state un granché. Avevo solo due o tre decimi di distacco dal secondo posto, ma mi sono ritrovato in terza fila", ha detto il texano.

Nella prima gara di sabato, la sfortuna ha fatto il suo corso. In lotta per il sesto posto, è caduto e si è salvato per tagliare il traguardo al 14° posto.

Nella gara di Superpole, ha beneficiato della ripartenza e si è trovato subito dietro i leader. A metà gara Gerloff è caduto di nuovo. Di conseguenza, nella seconda gara è partito solo dall'11° posto. Con il 9° posto finale, il 28enne è riuscito almeno a ottenere un risultato decente. "È stato un weekend difficile. Pensavo davvero che avremmo lottato per ottenere di più".

Nonostante le circostanze del finale di stagione al Circuito de Jerez, è positivo per la stagione 2023. "Sono felice che quest'anno siamo riusciti a ottenere alcuni successi. Abbiamo ottenuto una pole position e quattro piazzamenti nei primi cinque", ha sottolineato Garrett, che è il miglior pilota BMW al dodicesimo posto nel Campionato del Mondo con 144 punti. "Questo può renderci felici, ma certamente vogliamo di più. E sappiamo di essere in grado di farlo. Torneremo forti il prossimo anno".

Garrett Gerloff correrà per il team Bonovo anche nel 2024 e avrà come nuovo vicino di box l'inglese Scott Redding. Il primo test è previsto per il 31 ottobre a Jerez.