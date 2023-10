Garrett Gerloff (BMW): Má sorte, acidentes e arrependimentos

Depois de uma época forte, o piloto da Bonovo-BMW Garrett Gerloff imaginava que o último fim de semana de corrida fosse melhor: No Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez, ele conheceu o asfalto com frequência.

Garrett Gerloff e a sua equipa Bonovo action BMW não tiveram um final de época ideal em Jerez. Na sexta-feira, o americano foi o piloto mais rápido da BMW com o 9º lugar, apesar de uma queda. "Estou muito frustrado porque tinha imaginado que este fim de semana seria completamente diferente e melhor. Tive apenas azar", lamentou Gerloff. "Tive um acidente na primeira volta de sexta-feira e perdi quase toda a sessão. Isso deixou um gosto amargo na boca de todos nós."

"A qualificação também não foi muito boa. Fiquei apenas a dois ou três décimos de segundo do segundo classificado, mas fiquei na terceira linha da grelha", lamentou o texano.

Na primeira corrida de sábado, o azar fez o seu caminho. Lutando pelo sexto lugar entre os dois, foi ao chão e salvou-se para cruzar a linha de chegada em 14º lugar.

Na corrida de Superpole, ele se beneficiou do reinício e estava logo atrás dos líderes. A meio da corrida, Gerloff voltou a cair. Por isso, na segunda corrida, partiu apenas do 11º lugar e, com o 9º lugar no final, o piloto de 28 anos conseguiu, pelo menos, um bom resultado. "Foi um fim de semana difícil. Pensei mesmo que estávamos a lutar por mais."

Apesar das circunstâncias do final da temporada no Circuito de Jerez, ele está otimista em relação à temporada de 2023. "Estou contente por termos conseguido alcançar alguns sucessos este ano. Garantimos uma pole position e quatro primeiros cinco lugares", observou Garrett, que é o melhor piloto da BMW, no décimo segundo lugar do Campeonato do Mundo, com 144 pontos. "Isso pode deixar-nos felizes, mas certamente queremos mais. E sabemos que somos capazes de o fazer. Voltaremos em força no próximo ano".

Garrett Gerloff também vai correr pela equipa Bonovo em 2024 e terá o inglês Scott Redding como seu novo vizinho de box. O primeiro teste realiza-se a 31 de outubro em Jerez.