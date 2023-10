Championnat du monde Superbike 2023 : Tous les champions du monde et les lauréats

Avec le meeting de Jerez, le championnat du monde de Superbike 2023 fait partie de l'histoire. Dimanche soir, tous les champions du monde et les pilotes les plus remarquables de cette saison ont été honorés.

Mis à part les FIM Awards qui auront lieu plus tard, le 'Prize Giving Show' de dimanche soir était provisoirement le dernier acte du championnat du monde Superbike 2023. L'événement s'est déroulé à Jerez dans le cadre digne du 'Museos de la Atalaya'. Presque tout le paddock s'y est retrouvé, car les pilotes du championnat du monde Supersport 300, dont la finale de la saison avait déjà eu lieu il y a quatre semaines à Portimão, ont également été honorés.

Des médailles ont été remises aux trois premiers de chaque catégorie. Dans le championnat du monde Superbike, il s'agissait de Bautista, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Jonathan Rea (Kawasaki), dans la génération Supersport Next, de Bulega, Stefano Manzi (Yamaha) et Marcel Schrötter (MV Agusta) et dans la série 300, de Buis, Jose Luis Perez Gonzalez (Kawasaki) et Mirko Gennai (Yamaha).

Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati), Nicolò Bulega (Aruba.it WorldSSP) et Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) ont été honorés en tant que champions du monde.

Axel Bassani (Ducati) a également reçu le prix du meilleur pilote privé de Superbike.

Les Tissot Superpole Awards pour le plus grand nombre de pole positions ont été remportés par Bautista (SBK-WM), Bulega (SSP-WM) et Matteo Vannucci (SSP-300/Yamaha). Le Pirelli Best-Lap-Award de chaque catégorie pour le plus grand nombre de meilleurs tours en course a été attribué à Bautista (SBK-WM), Bulega (SSP-WM) et Fenton Seabright (SSP-300/Kawasaki),