Campionato mondiale Superbike 2023: Tutti i campioni del mondo e i vincitori dei premi

Oltre ai FIM Awards, che si svolgeranno più tardi, il "Prize Giving Show" di domenica sera è stato per il momento l'ultimo atto del Campionato Mondiale Superbike 2023. L'evento si è svolto a Jerez nella dignitosa cornice dei "Museos de la Atalaya". Quasi tutto il paddock si è presentato, dato che sono stati premiati anche i piloti del Campionato mondiale Supersport 300, che avevano già disputato il finale di stagione quattro settimane fa a Portimão.

Le medaglie sono state consegnate ai primi 3 classificati di ogni categoria. Nel Campionato Mondiale Superbike, Bautista, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki); nella Supersport Next Generation, Bulega, Stefano Manzi (Yamaha) e Marcel Schrötter (MV Agusta); e nella serie 300, Buis, Jose Luis Perez Gonzalez (Kawasaki) e Mirko Gennai (Yamaha).

Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati), Nicolò Bulega (Aruba.it WorldSSP) e Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) sono stati premiati come Campioni del Mondo.

Inoltre, Axel Bassani (Ducati) ha ricevuto il premio come miglior pilota privato della Superbike.

I premi Tissot Superpole per il maggior numero di pole position sono stati vinti da Bautista (Campionato mondiale SBK), Bulega (Campionato mondiale SSP) e Matteo Vannucci (SSP-300/Yamaha). Il Pirelli Best Lap Award in ciascuna categoria per il maggior numero di giri veloci in gara è andato a Bautista (SBK-WM), Bulega (SSP-WM) e Fenton Seabright (SSP-300/Kawasaki),