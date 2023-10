Campeonato do Mundo de Superbike 2023: Todos os campeões do mundo e vencedores de prémios

Com a reunião em Jerez, o Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 passou à história. No domingo à noite, todos os campeões do mundo e os pilotos que se destacaram na temporada deste ano foram homenageados.

Para além dos Prémios FIM, que se realizam mais tarde, o "Show de Entrega de Prémios", no domingo à noite, foi o último ato do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023, que teve lugar em Jerez, no digno cenário dos "Museos de la Atalaya". Quase todo o paddock compareceu, uma vez que os pilotos do Campeonato do Mundo de Supersport 300, que já tinham tido o seu final de época há quatro semanas em Portimão, também foram homenageados.

Foram entregues medalhas aos 3 primeiros classificados de cada categoria. No Campeonato do Mundo de Superbikes, foram Bautista, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki); na Supersport Next Generation, Bulega, Stefano Manzi (Yamaha) e Marcel Schrötter (MV Agusta); e na série 300, Buis, Jose Luis Perez Gonzalez (Kawasaki) e Mirko Gennai (Yamaha).

Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati), Nicolò Bulega (Aruba.it WorldSSP) e Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) foram distinguidos como Campeões do Mundo.

Além disso, Axel Bassani (Ducati) recebeu o prémio de Melhor Piloto Privado de Superbike.

Os Prémios Tissot Superpole para o maior número de pole positions foram ganhos por Bautista (Campeonato do Mundo de SBK), Bulega (Campeonato do Mundo de SSP) e Matteo Vannucci (SSP-300/Yamaha). O Prémio Pirelli Melhor Volta em cada categoria para as voltas mais rápidas em corrida foi atribuído a Bautista (SBK-WM), Bulega (SSP-WM) e Fenton Seabright (SSP-300/Kawasaki),