Jonathan Rea: Por qué Kawasaki ya no gana

Después de la temporada 2008, Kawasaki se retiró del Campeonato del Mundo de MotoGP y, tras el año de transición 2009 bajo el nombre de Hayate, se acabó definitivamente. Desde entonces, los japoneses se han concentrado en el Campeonato del Mundo de Superbike.

De 2012 a 2020, invirtieron como ningún otro fabricante en el campeonato basado en la producción: Tom Sykes fue subcampeón en 2012, campeón en 2013 y subcampeón de nuevo en 2014. De 2015 a 2020, Jonathan Rea ganó seis títulos seguidos y batió todos los récords importantes. Desde 2021, también ha terminado 2º, 3º y 3º en el Campeonato del Mundo.

En 2018, se introdujo una regla de equilibrio debido al dominio de Rea y Kawasaki. Esto frenó cada vez más a los verdes, y mientras tanto también han pasado varios años desde que Kawasaki sacó una nueva ZX-10R.

Kawasaki se fue quedando cada vez más atrás, lo que finalmente llevó a que el campeón del récord Jonathan Rea, que tenía contrato hasta finales de 2024, pidiera su rescisión y firmara entonces con Yamaha.

Las reglas de equilibrio para 2024 pretenden que la densidad de potencia entre los fabricantes sea mayor, lo ideal es que todos sean capaces de ganar. Kawasaki debería tener un paquete más fuerte el año que viene que esta temporada, pero les faltará un piloto de la clase de Rea. Porque nadie debería esperar que Alex Lowes y su nuevo compañero de equipo Axel Bassani sean capaces de cerrar esa brecha.

Rea se ha quejado durante años de la insuficiente potencia del motor de la Kawasaki, mientras que siempre ha alabado su chasis. Pero este asunto no es tan sencillo.

"En las primeras vueltas, cuando la moto tiene agarre, es increíble", explica el 119 veces ganador de carreras, que fichó por Yamaha el 30 de octubre. "Cuando ese agarre inicial desaparece, la moto es difícil de frenar y tampoco tiene su giro natural. Con los neumáticos nuevos el giro es tan bueno que apenas he necesitado ángulo de inclinación. Más tarde tuve que hacer más paradas y arrancadas, lo que significó que mi velocidad de paso por curva desapareció y los tiempos por vuelta empeoraron. A lo largo de la carrera, fue mejorando. Esto se debe al concepto de esta moto, que ha sido así durante muchos años. En algunos circuitos pudimos mejorar ligeramente con el paso de los años, pero en general no fuimos mucho más rápidos. Los demás nos alcanzaron mucho, se volvieron más rápidos y consistentes, eso marca la diferencia."

"La Kawasaki es una de las mejores motos de la parrilla cuando los neumáticos son nuevos", señala Rea. "Incluso con la diferencia de velocidad con Ducati. Pero no pudimos mantener esa sensación a lo largo de la carrera. Por eso los demás eran mucho más rápidos que nosotros al final de la carrera. La Ducati es una moto completamente diferente. Me sentí un poco perdido y también estoy decepcionado por no haber podido mantenerlo contra Kawasaki. El reglamento técnico está tan ligado al modelo de serie que no podemos llegar con chasis y motores diferentes y probar esto y lo otro. Con el tiempo y las condiciones, podríamos haber hecho esta moto mucho más competitiva. Hemos sufrido las últimas temporadas con las normas actuales. Otros fabricantes han traído nuevos modelos de homologación y han respondido a ellos, en Kawasaki hace tiempo que no hay cambios fundamentales".