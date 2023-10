Jonathan Rea : pourquoi Kawasaki ne gagne plus

Jonathan Rea a remporté 104 courses de Superbike pour Kawasaki, il est monté 221 fois sur le podium pour les Verts et a remporté six titres de champion du monde. L'interruption de cette série de succès a plusieurs causes à ses yeux.

Après la saison 2008, Kawasaki s'est retiré du championnat du monde MotoGP et après l'année de transition 2009 sous le nom de Hayate, c'était définitivement terminé. Depuis, les Japonais se concentrent sur le championnat du monde Superbike.

De 2012 à 2020, ils ont investi comme aucun autre constructeur dans ce championnat proche de la série : Tom Sykes est devenu vice-champion du monde en 2012, champion en 2013 et à nouveau vice-champion en 2014. De 2015 à 2020, Jonathan Rea a remporté six titres consécutifs et a battu tous les records importants. Depuis 2021, il a en outre terminé le championnat du monde aux 2e, 3e et 3e places.

En 2018, une règle d'équilibre a été introduite en raison de la domination de Rea et de Kawasaki. Celle-ci a de plus en plus freiné les Verts, et cela fait maintenant plusieurs années que Kawasaki n'a pas sorti de nouvelle ZX-10R.

Kawasaki s'est retrouvé de plus en plus à la traîne, ce qui a finalement conduit le champion Jonathan Rea, qui avait un contrat jusqu'à la fin de l'année 2024, à demander la résiliation de celui-ci et à signer ensuite avec Yamaha.

Les règles d'équilibre pour 2024 doivent permettre d'augmenter la densité des performances entre les constructeurs, l'idéal étant que chacun soit capable de gagner. L'année prochaine, Kawasaki devrait disposer d'un package plus puissant que cette saison, mais il leur manquera un pilote de la classe de Rea. Car personne ne doit s'attendre à ce qu'Alex Lowes et son nouveau coéquipier Axel Bassani puissent combler ce manque.

Rea se plaint depuis des années du manque de puissance moteur de la Kawasaki, alors qu'il a toujours loué son châssis. Mais ce sujet n'est pas aussi simple que cela.

"Dans les premiers tours, quand la moto a de l'adhérence, c'est incroyable", a expliqué celui qui a remporté 119 courses et qui est sous contrat avec Yamaha depuis le 30 octobre. "Lorsque cette adhérence initiale diminue, la moto est difficile à freiner et n'a plus son virage naturel. Avec des pneus neufs, le virage est si bon que je n'ai presque pas eu besoin de prendre d'angle. Plus tard, j'ai dû faire plus de stop-and-go, ce qui a réduit ma vitesse en virage et mes temps au tour. Au fil de la course, cela s'améliore de plus en plus. C'est dû au concept de cette moto, qui est ainsi depuis de nombreuses années. Sur certains circuits, nous avons pu nous améliorer légèrement au fil des ans, mais dans l'ensemble, nous ne sommes pas devenus beaucoup plus rapides. En revanche, les autres ont fortement rattrapé leur retard, ils sont devenus plus rapides et plus constants - c'est ce qui fait la différence".

"La Kawasaki est l'une des meilleures motos sur la grille de départ lorsque les pneus sont neufs", souligne Rea. "Même avec la différence de vitesse avec Ducati. Mais nous n'avons pas pu conserver cette sensation pendant la durée de la course. C'est pourquoi d'autres étaient beaucoup plus rapides que nous à la fin de la course. La Ducati est une moto très différente. Je me suis senti un peu perdu et je suis aussi déçu de ne pas avoir pu faire le poids face à Kawasaki. Les règles techniques sont tellement liées au modèle de série que nous ne pouvons pas nous présenter avec des châssis différents et des spécifications moteur différentes et essayer ceci ou cela. Avec du temps et les conditions nécessaires, nous aurions pu rendre cette moto bien plus compétitive. Nous avons souffert des règles actuelles ces dernières saisons. D'autres constructeurs ont apporté de nouveaux modèles d'homologation et ont réagi, chez Kawasaki, cela fait un moment qu'il n'y a pas eu de changements fondamentaux".