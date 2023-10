Jonathan Rea: perché la Kawasaki non vince più

Jonathan Rea ha vinto 104 gare in Superbike per la Kawasaki, è salito 221 volte sul podio per la squadra verde e ha conquistato sei titoli mondiali. Secondo lui, ci sono diverse ragioni per cui questa serie di successi si è conclusa.

Dopo la stagione 2008, Kawasaki si è ritirata dal Campionato del Mondo MotoGP e, dopo l'anno di transizione 2009 con il nome di Hayate, ha chiuso definitivamente i battenti. Da allora, i giapponesi si sono concentrati sul campionato mondiale Superbike.

Dal 2012 al 2020, hanno investito come nessun altro costruttore nel campionato di quasi serie: Tom Sykes si è classificato secondo nel 2012, campione nel 2013 e di nuovo secondo nel 2014. Dal 2015 al 2020, Jonathan Rea ha vinto sei titoli di fila e ha battuto tutti i principali record. Dal 2021, si è anche classificato 2°, 3° e 3° nel Campionato del Mondo.

Nel 2018 è stata introdotta una regola di equilibrio a causa del dominio di Rea e Kawasaki. Questo ha rallentato sempre di più i verdi e nel frattempo sono passati diversi anni da quando Kawasaki ha presentato una nuova ZX-10R.

Kawasaki è rimasta sempre più indietro e questo ha portato il campione Jonathan Rea, che aveva un contratto fino alla fine del 2024, a chiederne la rescissione e a firmare con Yamaha.

Le regole di bilanciamento per il 2024 mirano a garantire una maggiore densità di potenza tra i costruttori, in modo che tutti siano in grado di vincere. L'anno prossimo la Kawasaki dovrebbe avere un pacchetto più forte rispetto a questa stagione, ma le mancherà un pilota della classe di Rea. Perché nessuno deve aspettarsi che Alex Lowes e il suo nuovo compagno di squadra Axel Bassani siano in grado di colmare questo divario.

Rea si è lamentato per anni dell'insufficiente potenza del motore della Kawasaki, mentre ha sempre elogiato il suo telaio. Ma la questione non è così semplice.

"Nei primi giri, quando la moto ha aderenza, è incredibile", ha spiegato il 119 volte vincitore di gare, che ha firmato con la Yamaha il 30 ottobre. "Quando l'aderenza iniziale viene meno, la moto è difficile da frenare e non riesce a girare in modo naturale. Con i nuovi pneumatici la curva è così buona che non ho quasi bisogno dell'angolo di piega. In seguito ho dovuto fare più stop-and-go, il che ha significato che la mia velocità in curva è sparita e i tempi sul giro sono peggiorati. Nel corso della gara, la situazione è migliorata sempre di più. Questo è dovuto al concetto di questa moto, che è così da molti anni. Su alcune piste siamo riusciti a migliorare leggermente nel corso degli anni, ma nel complesso non siamo diventati molto più veloci. Gli altri hanno recuperato molto, sono diventati più veloci e più costanti e questo fa la differenza".

"La Kawasaki è una delle migliori moto della griglia quando le gomme sono nuove", sottolinea Rea. "Anche con la differenza di velocità con la Ducati. Ma non siamo riusciti a mantenere questo feeling per tutta la durata della gara. Ecco perché gli altri erano molto più veloci di noi alla fine della gara. La Ducati è una moto completamente diversa. Mi sono sentito un po' spaesato e sono anche deluso di non essere riuscito a mantenere il passo con la Kawasaki. Le regole tecniche sono così legate al modello di serie, che non possiamo presentarci con telai e motori diversi e provare questo o quello. Con il tempo e le condizioni avremmo potuto rendere questa moto molto più competitiva. Nelle ultime stagioni abbiamo sofferto per le regole attuali. Altri costruttori hanno introdotto nuovi modelli di omologazione e hanno reagito, mentre in Kawasaki è da un po' di tempo che non ci sono cambiamenti fondamentali".