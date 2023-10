Jonathan Rea: Porque é que a Kawasaki já não ganha

Depois da época de 2008, a Kawasaki retirou-se do Campeonato do Mundo de MotoGP e, após o ano de transição de 2009, sob o nome de Hayate, terminou finalmente. Desde então, os japoneses têm-se concentrado no Campeonato do Mundo de Superbike.

De 2012 a 2020, investiram como nenhum outro fabricante no campeonato baseado na produção: Tom Sykes foi vice-campeão em 2012, campeão em 2013 e vice-campeão novamente em 2014. De 2015 a 2020, Jonathan Rea ganhou seis títulos consecutivos e quebrou todos os principais recordes. Desde 2021, ele também terminou em 2º, 3º e 3º no Campeonato Mundial.

Em 2018, uma regra de equilíbrio foi introduzida devido ao domínio de Rea e Kawasaki. Isso desacelerou cada vez mais os Verdes e, entretanto, também se passaram vários anos desde que a Kawasaki lançou uma nova ZX-10R.

A Kawasaki foi ficando cada vez mais para trás, o que acabou por levar o campeão em título Jonathan Rea, que tinha um contrato até ao final de 2024, a pedir a sua rescisão e a assinar com a Yamaha.

As regras de equilíbrio para 2024 têm como objetivo garantir que a densidade de potência entre os fabricantes é maior, idealmente todos devem ser capazes de vencer. A Kawasaki deverá ter um pacote mais forte no próximo ano do que nesta época, mas faltar-lhes-á um piloto da classe de Rea. Porque ninguém deve esperar que Alex Lowes e o seu novo companheiro de equipa, Axel Bassani, consigam reduzir essa diferença.

Rea queixou-se durante anos da insuficiente potência do motor da Kawasaki, embora tenha sempre elogiado o seu chassis. Mas esta questão não é assim tão simples.

"Nas primeiras voltas, quando a moto tem aderência, é incrível", explicou o 119 vezes vencedor de corridas, que assinou com a Yamaha em 30 de outubro. "Quando essa aderência inicial desaparece, a moto é difícil de travar e também não tem a sua viragem natural. Com os pneus novos, a viragem é tão boa que quase não precisei de ângulo de inclinação. Mais tarde, tive de fazer mais "stop-and-go", o que significou que a minha velocidade em curva desapareceu e os tempos por volta pioraram. Ao longo da corrida, foi ficando cada vez melhor. Isto deve-se ao conceito desta mota, que tem sido assim há muitos anos. Em algumas pistas conseguimos melhorar ligeiramente ao longo dos anos, mas no geral não ficámos muito mais rápidos. Os outros apanharam-nos muito, tornaram-se mais rápidos e mais consistentes - isso faz a diferença."

"A Kawasaki é uma das melhores motos da grelha quando os pneus são novos", salienta Rea. "Mesmo com a diferença de velocidade com a Ducati. Mas não conseguimos manter essa sensação durante a corrida. É por isso que os outros eram muito mais rápidos do que nós no final da corrida. A Ducati é uma mota completamente diferente. Senti-me um pouco perdido e também estou desiludido por não ter conseguido manter o ritmo contra a Kawasaki. As regras técnicas estão tão ligadas ao modelo de produção que não podemos simplesmente aparecer com chassis diferentes e especificações de motor diferentes e tentar isto e aquilo. Se tivéssemos tempo e condições, poderíamos ter tornado esta moto muito mais competitiva. Temos sofrido nas últimas épocas com as regras actuais. Outros fabricantes trouxeram novos modelos de homologação e responderam a eles, na Kawasaki já há algum tempo que não há mudanças fundamentais."