Yamaha hizo una oferta de cesión - Toprak la rechazó

El contrato de Toprak Razgatlioglu con Yamaha se extiende hasta el 30 de noviembre de 2023, por lo que el turco no podrá probar la superbike de BMW hasta principios de diciembre. Ahora se ha filtrado: Podría haber sido de otra manera.

Casi todos los pilotos del Campeonato del Mundo de MotoGP y Superbike que cambian de equipo para el año que viene han recibido el visto bueno de su empresa este año para probar directamente después de la última prueba: desde Jonathan Rea hasta Marc Márquez.

La única excepción es Toprak Razgatlioglu: el Campeón del Mundo de 2021 se va a BMW después de cuatro años con Yamaha. Su contrato con el fabricante japonés se extiende hasta el 30 de noviembre de 2023, por supuesto se habló de si se le permitiría probar con la M1000RR antes de esa fecha.

Toprak expresó su decepción el pasado fin de semana en Jerez por el hecho de que Yamaha no le liberara para los test invernales de noviembre. "Esperaba palabras como 'Toprak, tenemos muchos recuerdos bonitos, muchas victorias y después de mucho tiempo hemos vuelto a conseguir el título de campeón del mundo contigo - puedes ir a probar directamente'. Pero no llegó tal declaración", relató el ganador de 39 series. "El jueves Andrea Dosoli me dijo que el contrato está ahí y tenemos que respetarlo".

Pero eso es sólo una verdad a medias. El responsable de Yamaha en las carreras de carretera hizo una oferta a Razgatlioglu el jueves, pero éste la rechazó, coinciden múltiples fuentes. El acuerdo habría permitido a Toprak disputar el segundo test en Jerez los días 22 y 23 de noviembre para el equipo BMW Motorrad Motorsport, pero sin hacer comparaciones públicas entre BMW y Yamaha. También se le aconsejó moderación en otros aspectos.

Toprak reaccionó consecuentemente como siempre, se negó y por lo tanto no se estrenará en la máquina de carreras alemana hasta el 4 de diciembre en Portimao. "Son sólo diez días de diferencia, no importa", sonrió.