Yamaha ha fatto un'offerta per il rilascio - Toprak ha rifiutato

Il contratto di Toprak Razgatlioglu con la Yamaha dura fino al 30 novembre 2023, motivo per cui il turco non può provare la superbike BMW fino all'inizio di dicembre. Ora la notizia è trapelata: Poteva andare diversamente.

Quasi tutti i piloti del Campionato del Mondo MotoGP e Superbike che cambieranno squadra per il prossimo anno hanno ricevuto il via libera dal proprio datore di lavoro per effettuare i test direttamente dopo l'ultimo evento, da Jonathan Rea a Marc Marquez.

L'unica eccezione è Toprak Razgatlioglu: il campione del mondo 2021 passerà alla BMW dopo quattro anni con la Yamaha. Il suo contratto con la casa giapponese dura fino al 30 novembre 2023, ma naturalmente si è parlato della possibilità di testare la M1000RR prima di allora.

Lo scorso fine settimana, a Jerez, Toprak ha espresso la sua delusione per il fatto che la Yamaha non lo avrebbe rilasciato per i test invernali di novembre. "Mi aspettavo parole come 'Toprak, abbiamo tanti bei ricordi, tante vittorie e dopo tanto tempo abbiamo conquistato il titolo di campione del mondo ancora con te - puoi andare a fare i test direttamente'. Ma non è arrivata nessuna dichiarazione del genere", ha raccontato il 39 volte vincitore della manche. "Giovedì Andrea Dosoli mi ha detto che il contratto c'è e dobbiamo rispettarlo".

Ma questa è solo una mezza verità. Il responsabile delle corse su strada della Yamaha ha fatto un'offerta a Razgatlioglu giovedì, ma quest'ultimo l'ha rifiutata, come concordano più fonti. L'accordo avrebbe permesso a Toprak di partecipare al secondo test di Jerez del 22/23 novembre per il Team BMW Motorrad Motorsport, ma di non fare alcun confronto pubblico tra BMW e Yamaha. Inoltre, gli è stato consigliato di mantenere la calma anche in altri ambiti.

Toprak ha reagito coerentemente come sempre, rifiutando e quindi non avrà la sua anteprima sulla moto da corsa tedesca fino al 4 dicembre a Portimao. "Sono solo dieci giorni di differenza, non importa", ha detto sorridendo.