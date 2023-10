A Yamaha fez uma proposta de libertação - Toprak recusou

Quase todos os pilotos do Campeonato do Mundo de MotoGP e Superbike que estão a mudar de equipa para o próximo ano receberam luz verde do seu empregador este ano para testar diretamente após o último evento - de Jonathan Rea a Marc Marquez.

A única exceção é Toprak Razgatlioglu: o Campeão do Mundo de 2021 vai para a BMW depois de quatro anos com a Yamaha. Seu contrato com o fabricante japonês vai até 30 de novembro de 2023, é claro que se falou sobre se ele seria autorizado a testar com o M1000RR antes disso.

Toprak expressou desapontamento no fim de semana passado em Jerez por a Yamaha não o ter libertado para os testes de inverno em novembro. "Esperava palavras como 'Toprak, temos muitas memórias agradáveis, muitas vitórias e depois de muito tempo conseguimos o título de campeão do mundo contigo novamente - podes ir testar diretamente'. Mas não houve essa declaração", contou o 39 vezes vencedor da prova. "Na quinta-feira, Andrea Dosoli disse-me que o contrato existe e que temos de o respeitar".

Mas isso é apenas metade da verdade. O diretor de corridas de estrada da Yamaha fez uma oferta a Razgatlioglu na quinta-feira, mas este último rejeitou-a, concordam várias fontes. O acordo teria permitido a Toprak participar no segundo teste em Jerez, a 22/23 de novembro, para a Team BMW Motorrad Motorsport, mas depois não fazer quaisquer comparações públicas entre a BMW e a Yamaha. E também foi aconselhado a usar de contenção noutros aspectos.

Toprak reagiu de forma consistente, como sempre, recusou e, portanto, não terá a sua estreia na máquina de corrida alemã até 4 de dezembro em Portimão. "São apenas dez dias de diferença, não importa", sorriu.