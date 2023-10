Confirmado: Michael Rinaldi también sobre una Ducati en 2024

Durante tres años, Michael Rinaldi pilotó la diosa roja en el equipo oficial Aruba y en ese tiempo consiguió cuatro victorias y 20 podios. El hombre de Rimini es el único, además de los tres gigantes Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea, que ha ganado una carrera desde 2022.

Desde 2022, Aruba también se ha permitido un equipo en la categoría Supersport. Nicolo Bulega ganó el Campeonato del Mundo 2023 en un estilo excepcional con 16 victorias y 21 podios en 24 carreras y es recompensado con un lugar en el equipo oficial de Superbike.



A mediados de julio, Rinaldi fue presentado con este hecho, y desde entonces su dirección había estado buscando un lugar atractivo para la próxima temporada. Como no había plaza disponible en Honda, Kawasaki no le quería y el equipo Puccetti sigue con Kawasaki y no se pasa a Ducati, Rinaldi optó por la prometedora plaza en Motocorsa Ducati. El acuerdo verbal existía desde hacía tres semanas, el pasado jueves por la noche se firmó el contrato y ahora se anuncia.



Axel Bassani ha conseguido seis podios para el equipo italiano en los últimos tres años y ha terminado 9º, 7º y 6º en el Campeonato del Mundo, por lo que no hay duda de la competitividad de la moto.



Rinaldi estuvo en el circuito de Jerez hasta las 15.30 horas del lunes, inspeccionando cómo el equipo Motocorsa aplicaba su número 21 al carenado de la Panigale V4R.



"2024 empieza hoy", sonrió el pentacampeón. "Un nuevo equipo, gente nueva y un gran objetivo: por eso el equipo Motocorsa es la elección correcta. Nos unen dos palabras: pasión y dedicación. Palabras clave que, desde la primera reunión con Lorenzo Mauri, fueron la esencia de un claro mensaje que me transmitió: quiere que esté en el corazón de un proyecto sólido y competitivo, mentalmente liberado para alcanzar metas más altas. Una visión que encaja perfectamente con lo que estoy buscando. Un equipo que tenga la misma pasión, ambición, ganas y sacrificio que yo tengo por este deporte y que es necesario para conseguir grandes resultados."



El primer test invernal tendrá lugar en Jerez el martes y el miércoles, con previsión de lluvia para el primer día.