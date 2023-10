Confirmation de la participation : Michael Rinaldi toujours sur une Ducati en 2024

Pendant trois ans, Michael Rinaldi a piloté la déesse rouge au sein de l'équipe d'usine d'Aruba et a remporté quatre victoires et décroché 20 podiums au cours de cette période. L'homme de Rimini est le seul, avec les trois géants Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea, à avoir gagné une course depuis 2022.

Depuis 2022, Aruba s'offre également une équipe dans la catégorie Supersport. Nicolo Bulega a remporté le championnat du monde 2023 de manière éclatante, avec 16 victoires et 21 podiums en 24 courses, et est récompensé par une place dans l'équipe d'usine Superbike.



Ce fait a été présenté à Rinaldi à la mi-juillet, et depuis lors, son management cherchait une place intéressante pour la saison prochaine. Aucune place ne s'étant libérée chez Honda, Kawasaki ne voulant pas de lui et l'équipe Puccetti continuant avec Kawasaki et ne passant pas chez Ducati, Rinaldi a opté pour la place prometteuse chez Motocorsa Ducati. Depuis trois semaines, il y avait un accord verbal, le contrat a été signé jeudi soir dernier et il est désormais officiel.



Axel Bassani a décroché six podiums pour l'équipe italienne au cours des trois dernières années et a terminé le championnat du monde aux 9e, 7e et 6e rangs, la compétitivité de la moto ne fait donc aucun doute.



Lundi, Rinaldi était sur le circuit de Jerez jusqu'à 15h30, en train d'observer comment l'équipe Motocorsa a apposé son numéro 21 sur le carénage de la Panigale V4R.



"2024 commence aujourd'hui", a souri le quintuple vainqueur de la course. "Une nouvelle équipe, de nouvelles personnes et un grand objectif - c'est pourquoi le Team Motocorsa est le bon choix. Deux mots nous lient : passion et dévouement. Des mots-clés qui, dès la première rencontre avec Lorenzo Mauri, ont été l'essence d'un message clair qu'il m'a transmis : il veut que je sois au centre d'un projet solide et compétitif et que je puisse aspirer, libéré mentalement, à des objectifs plus élevés. Une vision qui correspond parfaitement à ce que je recherche. Une équipe qui a la même passion, la même ambition, le même désir et le même sacrifice que moi pour ce sport, ce qui est nécessaire pour obtenir de grands résultats".



Les premiers essais hivernaux auront lieu mardi et mercredi à Jerez, avec des prévisions météorologiques pluvieuses pour le premier jour.