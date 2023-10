Confermato: Michael Rinaldi in sella a una Ducati anche nel 2024

Per tre anni Michael Rinaldi ha guidato la dea rossa nel team ufficiale Aruba e in questo periodo ha conquistato quattro vittorie e 20 podi. Il riminese è l'unico, oltre ai tre giganti Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, ad aver vinto una gara dal 2022.

Dal 2022, Aruba si è anche concessa una squadra nella classe Supersport. Nicolo Bulega ha vinto il Campionato del Mondo 2023 in modo straordinario con 16 vittorie e 21 podi in 24 gare ed è stato premiato con un posto nella squadra Superbike ufficiale.



A metà luglio Rinaldi è stato informato di questo fatto e da allora il suo management era alla ricerca di un posto appetibile per la prossima stagione. Poiché non c'era posto disponibile in Honda, Kawasaki non lo voleva e il team Puccetti continua con Kawasaki e non passa a Ducati, Rinaldi ha optato per il promettente posto in Motocorsa Ducati. L'accordo verbale era in essere da tre settimane, giovedì sera scorso è stato firmato il contratto e ora è stato annunciato.



Axel Bassani ha conquistato sei podi per la squadra italiana negli ultimi tre anni e si è classificato 9°, 7° e 6° nel Campionato del Mondo, quindi non ci sono dubbi sulla competitività della moto.



Rinaldi è rimasto sul circuito fino alle 15.30 di lunedì a Jerez, controllando come il team Motocorsa ha applicato il numero 21 alla carenatura della Panigale V4R.



"Il 2024 inizia oggi", ha sorriso il cinque volte vincitore della gara. "Una nuova squadra, nuove persone e un grande obiettivo: ecco perché il Team Motocorsa è la scelta giusta. Siamo uniti da due parole: passione e dedizione. Parole chiave che, fin dal primo incontro con Lorenzo Mauri, sono state l'essenza di un messaggio chiaro che mi ha trasmesso: vuole che io sia al centro di un progetto solido e competitivo, mentalmente libero di raggiungere obiettivi più alti. Una visione che si adatta perfettamente a ciò che sto cercando. Una squadra che abbia la stessa passione, ambizione, desiderio e sacrificio che ho io per questo sport, necessari per ottenere grandi risultati".



I primi test invernali si svolgeranno a Jerez martedì e mercoledì, con previsioni di pioggia per il primo giorno.