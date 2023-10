Confirmado: Michael Rinaldi também numa Ducati em 2024

Durante três anos, Michael Rinaldi montou a deusa vermelha na equipa de fábrica de Aruba e, nesse período, conquistou quatro vitórias e 20 pódios. O homem de Rimini é o único, para além dos três gigantes Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, a vencer uma corrida desde 2022.

Desde 2022, Aruba também se dotou de uma equipa na classe Supersport. Nicolo Bulega venceu o Campeonato do Mundo de 2023 em grande estilo, com 16 vitórias e 21 pódios em 24 corridas, e foi recompensado com um lugar na equipa de Superbike de fábrica.



Em meados de julho, Rinaldi foi informado deste facto e, desde então, a sua direção tem procurado um lugar apelativo para a próxima época. Como não havia lugar disponível na Honda, a Kawasaki não o queria e a equipa Puccetti continua com a Kawasaki e não muda para a Ducati, Rinaldi optou pelo promissor lugar na Motocorsa Ducati. O acordo verbal estava em vigor há três semanas, na quinta-feira passada à noite o contrato foi assinado e agora anunciado.



Axel Bassani conquistou seis pódios para a equipa italiana nos últimos três anos e terminou em 9º, 7º e 6º no Campeonato do Mundo, pelo que não há dúvidas quanto à competitividade da moto.



Rinaldi esteve no circuito até às 15h30 de segunda-feira, em Jerez, para ver como a equipa Motocorsa aplicou o seu número 21 na carenagem da Panigale V4R.



"2024 começa hoje", sorriu o cinco vezes vencedor da corrida. "Uma nova equipa, novas pessoas e um grande objetivo - é por isso que a Equipa Motocorsa é a escolha certa. Estamos unidos por duas palavras: paixão e dedicação. Palavras-chave que, desde o primeiro encontro com Lorenzo Mauri, foram a essência de uma mensagem clara que ele me transmitiu: ele quer que eu esteja no centro de um projeto sólido e competitivo, mentalmente livre para alcançar objectivos mais elevados. Uma visão que se enquadra perfeitamente naquilo que procuro. Uma equipa que tem a mesma paixão, ambição, desejo e sacrifício que eu tenho por este desporto e que é necessária para alcançar grandes resultados".



O primeiro teste de inverno terá lugar em Jerez na terça e quarta-feira, com um tempo chuvoso previsto para o primeiro dia.