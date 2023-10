Las primeras imágenes: Jonathan Rea en la Yamaha R1

En su última carrera con Kawasaki, Jonathan Rea sufrió una caída cuando lideraba la carrera el domingo por la tarde en Jerez. Previamente había terminado tercero en la carrera de la Superpole, lo que significaba su podio número 221 en el Campeonato del Mundo de Superbike para los verdes y su 263 en total.

La noche del domingo fue primero una cena con el equipo Kawasaki, y luego se fue al "Prize Giving Show" del promotor de SBK Dorna, donde Rea fue homenajeado por su tercer puesto en el Campeonato del Mundo, por detrás de Álvaro Bautista (Ducati) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Conocer a Johnny en el almuerzo en la zona de hospitalidad de Yamaha en el Circuito de Jerez el lunes al mediodía fue una visión desconcertante después de sus nueve años con el equipo oficial de Kawasaki. "Aún no me he puesto la camiseta azul", sonrió el seis veces campeón del mundo. "Intenté dejar a un lado todos los sentimientos el domingo, el lunes por la mañana me desperté como un nuevo piloto. Son tiempos emocionantes", declaró a SPEEDWEEK.com.

Por la tarde hubo una sesión fotográfica a puerta cerrada con Johnny Rea en varias poses sobre la Yamaha, seguida de retratos y fotos con la equipación del equipo.

Rea correrá con el carenado de carbono sin pintar el martes y el miércoles, con su número 65 ya fijado en el carenado delantero de la R1 y en los muros de boxes.

Su compañero de equipo Andrea Locatelli no probará hasta el 20/21 de noviembre en Jerez, cuando el equipo de pruebas de MotoGP de Yamaha ruede allí. El nuevo jefe de equipo de Locatelli, que actualmente sigue bajo contrato con otro fabricante, también se anunciará para entonces. Esto se debe a que Andrew Pitt se pasa al lado de Rea después de tres años con el italiano.

Participantes SBK Test Jerez 31 octubre/1 noviembre:

Aruba. it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)