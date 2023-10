Les premières images : Jonathan Rea sur la Yamaha R1

Lors de sa dernière course pour Kawasaki, Jonathan Rea a chuté dimanche après-midi à Jerez alors qu'il était en tête. Il avait auparavant terminé troisième de la course de Superpole, ce qui représentait son 221e podium en championnat du monde Superbike pour les Verts et son 263e au total.

Dimanche soir, nous avons d'abord eu un dîner avec l'équipe Kawasaki, puis nous nous sommes rendus au "Prize Giving Show" de Dorna, le promoteur du SBK, au cours duquel Rea a été honoré pour sa troisième place au championnat du monde derrière Alvaro Bautista (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Lorsque j'ai rencontré Johnny à l'heure du déjeuner lundi midi au Circuito de Jerez, dans l'hospitalité Yamaha, c'était une vision troublante après ses neuf années passées dans l'équipe d'usine Kawasaki. "Je n'ai même pas encore mis mon maillot bleu", a déclaré le sextuple champion du monde en souriant. "Dimanche, j'ai essayé de mettre de côté toutes mes émotions et lundi matin, je me suis réveillé en tant que nouveau pilote. Ce sont des moments passionnants", a-t-il raconté à SPEEDWEEK.com.

Plus tard dans l'après-midi, une séance photo à huis clos a été organisée avec Johnny Rea dans différentes positions sur la Yamaha, suivie de portraits et de photos en tenue d'équipe.

Rea roulera mardi et mercredi avec un carénage en carbone non peint, son numéro 65 est déjà apposé sur le carénage avant de la R1 et sur les murs des stands.

Son coéquipier Andrea Locatelli ne fera des essais qu'à Jerez les 20 et 21 novembre, lorsque l'équipe de test MotoGP de Yamaha s'y rendra. D'ici là, le nouveau chef d'équipe de "Loca", qui est encore sous contrat avec un autre constructeur, sera également annoncé. En effet, Andrew Pitt passe du côté de Rea après trois années passées avec l'Italien.

Participants aux tests SBK de Jerez, 31 octobre/1er novembre :

Aruba.it Ducati : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati : Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha : Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha : Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha : Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda : Tarran Mackenzie (GB)