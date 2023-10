Le prime immagini: Jonathan Rea sulla Yamaha R1

Nella sua ultima gara per la Kawasaki, Jonathan Rea è caduto mentre era in testa domenica pomeriggio a Jerez. In precedenza era arrivato terzo nella Superpole, il che ha significato per i verdi il 221° podio nel Campionato Mondiale Superbike e il 263° in assoluto.

Domenica sera è stata la volta di una cena con il team Kawasaki, per poi recarsi al "Prize Giving Show" del promoter SBK Dorna, dove Rea è stato premiato per il suo terzo podio nel Campionato del Mondo dietro ad Alvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

L'incontro con Johnny a pranzo nell'area hospitality Yamaha del Circuito di Jerez, lunedì all'ora di pranzo, è stato sconcertante dopo i suoi nove anni con il team Kawasaki. "Eppure non ho ancora indossato la mia maglia blu", ha sorriso il sei volte campione del mondo. "Ho cercato di mettere da parte tutti i sentimenti domenica, lunedì mattina mi sono svegliato come un nuovo pilota. Sono tempi emozionanti", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com.

Nel tardo pomeriggio si è svolta una sessione fotografica a porte chiuse con Johnny Rea in varie pose sulla Yamaha, seguita da ritratti e foto in tenuta di squadra.

Rea correrà con la carenatura in carbonio non verniciata martedì e mercoledì, mentre il suo numero 65 è già stato apposto sulla carenatura anteriore della R1 e sui muretti dei box.

Il compagno di squadra Andrea Locatelli non effettuerà i test fino al 20/21 novembre a Jerez, quando il test team Yamaha per la MotoGP si recherà sul posto. Per quella data sarà annunciato anche il nuovo capo equipaggio di Locatelli, che attualmente è ancora sotto contratto con un altro costruttore. Andrew Pitt passerà infatti al fianco di Rea dopo tre anni di collaborazione con l'italiano.

Partecipanti SBK Test Jerez 31 ottobre/1 novembre:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)