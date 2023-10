As primeiras imagens: Jonathan Rea na Yamaha R1

Em 30 de outubro de 2023, começou uma nova fase na carreira do campeão recordista de Superbike Jonathan Rea com a Yamaha, o irlandês do norte comprometeu-se até ao final de 2025. Terça-feira é o seu primeiro teste no Circuito de Jerez.

Na sua última corrida pela Kawasaki, Jonathan Rea caiu enquanto liderava na tarde de domingo em Jerez. Antes disso, tinha terminado em terceiro na corrida Superpole, o que significou o seu 221º pódio no Campeonato do Mundo de Superbikes para os Verdes e o seu 263º na geral.

A noite de domingo começou com um jantar com a equipa Kawasaki e depois foi para o "Show de Entrega de Prémios" da Dorna, promotora do SBK, onde Rea foi homenageado pelo seu terceiro lugar no Campeonato do Mundo, atrás de Alvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Encontrar Johnny ao almoço na área de hospitalidade da Yamaha no Circuito de Jerez na segunda-feira à hora do almoço foi uma visão desconcertante após os seus nove anos com a equipa de fábrica da Kawasaki. "No entanto, ainda nem sequer vesti a minha camisola azul," sorriu o hexacampeão do mundo. "Tentei pôr todos os sentimentos de lado no domingo e na segunda-feira de manhã acordei como um novo piloto. São tempos excitantes", disse ao SPEEDWEEK.com.

No final da tarde, houve uma sessão fotográfica à porta fechada com Johnny Rea em várias poses na Yamaha, seguida de retratos e fotografias com o equipamento da equipa.

Rea vai rodar com carenagem de carbono sem pintura na terça e quarta-feira, com o seu número 65 já afixado na carenagem frontal da R1 e nas paredes das boxes.

O companheiro de equipa Andrea Locatelli não vai testar até 20/21 de novembro em Jerez, altura em que a equipa de testes de MotoGP da Yamaha vai rodar nesse local. O novo chefe de equipa de Locatelli, que ainda está atualmente sob contrato com outro fabricante, também será anunciado até lá. Isto porque Andrew Pitt está a mudar para o lado de Rea depois de três anos com o italiano.

Participantes SBK Teste Jerez 31 outubro/1 novembro:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)