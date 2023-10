Surprise hivernale : Kawasaki avec une touche de couleur jaune

Les 31 octobre et 1er novembre, le Circuito de Jerez accueillera les premiers essais hivernaux du championnat du monde Superbike 2024. De nombreuses équipes se présentent avec de nouveaux pilotes, chez Kawasaki il y a pour la première fois un changement depuis 2020. À l'époque, Alex Lowes avait rejoint Provec Racing, l'équipe derrière l'équipe d'usine Kawasaki. Aujourd'hui, c'est Axel Bassani qui a été acheté pour succéder à Jonathan Rea.

Lundi, nous avons vu pour la première fois l'équipe Kawasaki vêtue de la dernière mode hivernale, dans laquelle la couleur jaune apparaît étonnamment au lieu du vert traditionnel de Kawasaki.



Autre surprise : le chef d'équipe de longue date de Rea, Pere Riba, passe aux côtés d'Alex Lowes et son ancien chef d'équipe, Marcel Duinker, est désormais responsable de Bassani.



Comme toutes les autres équipes, Kawasaki travaillera pour la première fois à partir de mardi sous les nouvelles prescriptions techniques, qui prévoient un poids minimum de 80 kg pour le pilote tout équipé, plus de possibilités de modification du vilebrequin et de l'arbre d'équilibrage, une capacité de réservoir de 21 litres au lieu de 24 et des vitesses maximales partiellement différentes.