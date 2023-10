Sorpresa invernale: Kawasaki con un tocco di colore giallo

Il 31 ottobre e il 1° novembre si svolgeranno al Circuito di Jerez i primi test invernali del Campionato Mondiale Superbike 2024. Numerosi team si schiereranno con nuovi piloti e in Kawasaki ci sarà un cambiamento per la prima volta dal 2020. All'epoca, Alex Lowes si era unito a Provec Racing, il team dietro la squadra ufficiale Kawasaki. Ora tocca ad Axel Bassani, che è stato acquistato per sostituire Jonathan Rea.

Lunedì abbiamo visto per la prima volta l'equipaggio Kawasaki con l'ultima moda invernale, che a sorpresa presenta il colore giallo invece del tradizionale verde Kawasaki.



Sorprende anche il fatto che Pere Riba, storico capo equipaggio di Rea, passa al fianco di Alex Lowes, mentre il suo precedente capo equipaggio Marcel Duinker sarà d'ora in poi responsabile di Bassani.



Come tutte le altre squadre, da martedì la Kawasaki lavorerà per la prima volta secondo il nuovo regolamento tecnico, che prevede un peso minimo di 80 kg per il pilota in assetto completo, più opzioni per la modifica dell'albero motore e dell'albero di bilanciamento, 21 anziché 24 litri di capacità del carburante e un numero di giri massimi parzialmente diverso.