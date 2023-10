Surpresa de inverno: Kawasaki com um toque de cor amarela

A equipa de fábrica da Kawasaki apresenta sempre um design especial para os testes de inverno do Campeonato do Mundo de Superbike. Axel Bassani é o primeiro novo piloto a juntar-se à equipa desde 2020.

Em 31 de outubro e 1 de novembro, o primeiro teste de inverno para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 terá lugar no Circuito de Jerez. Várias equipas vão alinhar com novos pilotos, e na Kawasaki haverá uma mudança pela primeira vez desde 2020. Nessa altura, Alex Lowes juntou-se à Provec Racing, a equipa por detrás da equipa de fábrica da Kawasaki. Agora é Axel Bassani, que foi comprado para substituir Jonathan Rea.

Na segunda-feira, vimos pela primeira vez a equipa da Kawasaki com a última moda de inverno, que surpreendentemente apresenta a cor amarela em vez do tradicional verde Kawasaki.



Também surpreendente é o facto de o chefe de equipa de longa data de Rea, Pere Riba, se ter mudado para o lado de Alex Lowes e o seu anterior chefe de equipa, Marcel Duinker, estar agora encarregue de Bassani.



Tal como todas as outras equipas, a Kawasaki vai trabalhar com os novos regulamentos técnicos pela primeira vez a partir de terça-feira, que incluem um peso mínimo de 80 kg para o piloto em equipamento completo, mais opções para modificar a cambota e o veio de equilíbrio, 21 em vez de 24 litros de capacidade de combustível e rotações máximas parcialmente diferentes.