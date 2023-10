Jonathan Rea en su primer día de trabajo con Yamaha

Jonathan Rea describió su primer día con el equipo oficial Yamaha en Jerez como "increíble" y el momento en que se puso la camiseta del equipo como "irreal".



"La sensación en azul es bonita, cuando entré en boxes todo el mundo estaba emocionado", sonrió el piloto de 36 años. "Inmediatamente sentí mucho cariño y apoyo, la atención al detalle en el equipo es increíble. Incluso mi retirada ya tenía logotipos personalizados y todo está perfectamente conjuntado en la moto. Estoy impaciente por dar mis primeras vueltas con la R1. En el circuito he visto la moto de cerca pero nunca he tenido la oportunidad de conducirla. El martes me sentiré cómodo sobre la moto y entenderé a mi equipo. Tenemos mucho tiempo hasta Phillip Island, pero las primeras impresiones son siempre importantes y la de hoy ha sido realmente buena. Tengo muchas ganas de empezar y quiero dar las gracias a todos los miembros de Crescent Racing, Yamaha Motor Europe y los patrocinadores por esta oportunidad. Creo que va a ser una gran asociación y estoy deseando que llegue".

"En el pasado nunca habría imaginado que podríamos traer a un piloto del calibre de Jonathan Rea a nuestro equipo", comentó el director del equipo Paul Denning. "Verle subirse a la R1 con una gran sonrisa en la cara ha creado un ambiente increíblemente entusiasta y mucha esperanza para la temporada 2024. Los dos próximos días serán extremadamente interesantes, queremos ir paso a paso y empezar sin presión. El plan es dar a Jonathan la oportunidad de conocer la R1 después de tantos años sobre otra moto. Esta será nuestra primera experiencia juntos y nos basaremos en ella. JR es un piloto que siempre ha dado buenos resultados. Estamos impacientes por empezar este viaje juntos".

Participantes SBK test Jerez 31 octubre/1 noviembre:

Aruba. it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)