Jonathan Rea parle de sa première journée de travail avec Yamaha

Jonathan Rea a qualifié sa première journée avec le team d'usine Yamaha à Jerez d'"incroyable" et le moment où il a enfilé son maillot d'équipe d'"irréel".



"La sensation en bleu est belle, quand je suis entré dans le box, tout le monde était ravi", a souri le pilote de 36 ans. "J'ai tout de suite senti beaucoup d'amour et de soutien, l'attention portée aux détails dans l'équipe est incroyable. Même ma retraite avait déjà des logos personnalisés et tout est parfaitement adapté sur la moto. Je suis impatient de faire mes premiers tours de roue avec la R1. Sur la piste, j'ai vu la moto de près, mais je n'ai jamais eu l'occasion de la piloter. Mardi, il s'agira de me sentir à l'aise sur la moto et de comprendre mon équipe. Nous avons beaucoup de temps jusqu'à Phillip Island, mais la première impression est toujours importante et la journée d'aujourd'hui était vraiment bonne. J'ai hâte d'être au départ et je tiens à remercier tout le monde chez Crescent Racing, Yamaha Motor Europe et les sponsors pour cette opportunité. Je pense que ce sera un grand partenariat et je m'en réjouis".

"Avant, je n'aurais jamais imaginé que nous puissions faire venir un pilote du calibre de Jonathan Rea dans notre équipe", a déclaré Paul Denning, le directeur de l'équipe. "Le voir grimper sur la R1 avec un grand sourire sur le visage a créé une atmosphère incroyablement enthousiaste et beaucoup d'espoir pour la saison 2024. Les deux prochains jours seront extrêmement intéressants, nous voulons faire un pas à la fois et commencer sans pression. L'idée est de donner à Jonathan l'opportunité de découvrir la R1 après tant d'années passées sur une autre moto. Ce sera notre première expérience commune, sur laquelle nous nous appuierons. JR est un pilote qui a toujours donné de bons résultats. Nous sommes impatients de commencer ce voyage ensemble".

Participants au test SBK de Jerez 31 octobre/1er novembre :

Aruba.it Ducati : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati : Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha : Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha : Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha : Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda : Tarran Mackenzie (GB)