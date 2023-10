Jonathan Rea nel suo primo giorno di lavoro con la Yamaha

Jonathan Rea ha descritto il suo primo giorno con il team Yamaha a Jerez come "incredibile" e il momento in cui ha indossato la maglia della squadra come "irreale".



"La sensazione in blu è bella, quando sono entrato ai box erano tutti eccitati", ha sorriso il 36enne. "Ho sentito subito tanto amore e sostegno, la cura dei dettagli nel team è incredibile. Anche il mio ritiro aveva già dei loghi personalizzati e tutto è perfettamente abbinato alla moto. Non vedo l'ora di fare i miei primi giri sulla R1. In pista ho visto la moto da vicino ma non ho mai avuto l'opportunità di guidarla. Martedì dovrò prendere confidenza con la moto e capire il mio equipaggio. Manca ancora molto tempo a Phillip Island, ma la prima impressione è sempre importante e oggi è stata davvero buona. Non vedo l'ora di iniziare e voglio ringraziare tutti i collaboratori di Crescent Racing, Yamaha Motor Europe e gli sponsor per questa opportunità. Credo che sarà una grande collaborazione e non vedo l'ora di iniziare".

"In passato non avrei mai immaginato di poter portare nel nostro team un pilota del calibro di Jonathan Rea", ha commentato il direttore del team Paul Denning. "Vederlo salire sulla R1 con un grande sorriso sul volto ha creato un'atmosfera di incredibile entusiasmo e molta speranza per la stagione 2024. I prossimi due giorni saranno estremamente interessanti, vogliamo fare un passo alla volta e iniziare senza pressioni. Il piano è di dare a Jonathan l'opportunità di conoscere la R1 dopo tanti anni passati su un'altra moto. Questa sarà la nostra prima esperienza insieme e ne faremo tesoro. JR è un pilota che ha sempre ottenuto buoni risultati. Non vediamo l'ora di iniziare questo viaggio insieme".

Partecipanti test SBK Jerez 31 ottobre/1 novembre:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)