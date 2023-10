Jonathan Rea no seu primeiro dia de trabalho com a Yamaha

Jonathan Rea está ao serviço da Yamaha desde 30 de outubro. Na segunda-feira, o campeão do recorde de Superbike preocupou-se principalmente em ajustar a posição do assento na R1 e em conhecer a equipa Pata.

Jonathan Rea descreveu o seu primeiro dia com a equipa de fábrica da Yamaha em Jerez como "incrível" e o momento em que vestiu a camisola da equipa como "irreal".



"A sensação de estar de azul é agradável, quando entrei nas boxes todos estavam entusiasmados," sorriu o piloto de 36 anos. "Senti imediatamente muito amor e apoio, a atenção aos detalhes na equipa é incrível. Até o meu casaco já tinha logótipos personalizados e tudo combina perfeitamente com a moto. Mal posso esperar para dar as minhas primeiras voltas com a R1. Na pista, vi a mota de perto, mas nunca tive a oportunidade de a conduzir. Na terça-feira vou ter de me sentir confortável com a moto e perceber a minha equipa. Temos muito tempo até Phillip Island, mas as primeiras impressões são sempre importantes e hoje foi muito bom. Estou ansioso pelo arranque e quero agradecer a todos da Crescent Racing, Yamaha Motor Europe e patrocinadores por esta oportunidade. Penso que vai ser uma grande parceria e estou ansioso por isso."

"No passado, nunca teria imaginado que poderíamos trazer um piloto do calibre de Jonathan Rea para a nossa equipa," comentou o chefe de equipa Paul Denning. "Vê-lo subir para a R1 com um grande sorriso no rosto criou uma atmosfera de entusiasmo incrível e muita esperança para a época de 2024. Os próximos dois dias vão ser extremamente interessantes, queremos dar um passo de cada vez e começar sem pressão. O plano é dar ao Jonathan a oportunidade de conhecer a R1 depois de tantos anos noutra moto. Esta será a nossa primeira experiência em conjunto e vamos trabalhar com base nela. O JR é um piloto que sempre apresentou bons resultados. Estamos ansiosos por começar esta viagem juntos."

Participantes SBK teste Jerez 31 outubro/1 novembro:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)