Bautista aimerait aider l'équipe d'essai MotoGP

Cette semaine, mardi et mercredi, outre de nombreuses équipes du Championnat du monde Superbike, les équipes d'essai MotoGP de Ducati et Aprilia sont en piste à Jerez. Alvaro Bautista aimerait bien piloter à nouveau la moto GP.

L'équipe de test MotoGP de Ducati a loué le Circuito de Jerez pour mardi et mercredi, tous les autres sont des invités. Mais l'accent sera mis sur les teams Superbike pendant ces deux jours, car beaucoup d'entre eux ont de nouveaux pilotes et les règles techniques ont également changé.

Michele Pirro doit effectuer des essais pour l'équipe MotoGP de Ducati, mais l'Italien s'est cassé la cheville gauche le 8 octobre lors d'une course du championnat italien de Superbike et un point d'interrogation subsiste derrière sa forme physique.

Le champion du monde Superbike Alvaro Bautista, qui participera au GP de Malaisie à Sepang du 10 au 12 novembre avec une wildcard, pourrait prendre le relais. "Il y a un peu plus de deux semaines, j'ai aussi fait un test MotoGP pour Ducati parce qu'ils avaient quelques pièces à essayer pour 2024", a raconté l'Espagnol à Jerez. "Le plan prévoit que Pirro fasse des essais. Mais s'il ne peut pas, je suis là. Je pourrais peut-être faire quelques tours avec la moto GP pour recueillir quelques données pour Ducati. Ce serait aussi une bonne chose pour moi, car cela me permettrait d'acquérir quelques sensations avant de m'envoler pour Sepang".

De l'extérieur, Bautista maintient les attentes de sa wildcard MotoGP à un niveau bas et souligne qu'il ne s'agit que de s'amuser. Mais personne ne doute que le pilote de 38 ans souhaite s'en sortir au mieux dans la chaleur de la Malaisie.

Danilo Petrucci a remplacé l'équipe d'usine MotoGP de Ducati au Mans cette année, ses souvenirs sont encore frais. "La Ducati MotoGP est l'une des meilleures motos que j'ai jamais pilotées", a-t-il souligné lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com dans le sud de l'Espagne. "Après chaque virage, je me suis rendu compte que j'aurais pu accélérer plus tôt et être plus rapide, c'est fantastique".

De quoi l'Italien croit-il Bautista capable en Malaisie ? "Alvaro a toujours été excellent à Sepang", a fait remarquer Danilo. "Il y fait très chaud et l'asphalte sollicite tellement les pneus qu'il aura un avantage avec son poids réduit. Je pense qu'il pourra être très compétitif - il a eu deux tests approfondis pour se préparer et a roulé plusieurs jours".

Participants au test SBK de Jerez 31 octobre/1er novembre :

Aruba.it Ducati : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati : Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha : Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha : Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha : Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda : Tarran Mackenzie (GB)